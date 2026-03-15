Evan Mobley admet ne pas être à la hauteur des standards fixés

« Je ne vois pas un monde où cela n’arrive pas », lâchait un Kenny Atkinson très optimiste cet été au sujet d’Evan Mobley en l’imaginant tutoyer les sommets pour se mêler à la course au MVP. Force est de constater que son propos était beaucoup trop ambitieux, au moins pour cette saison.

Le défenseur de l’année en titre est très loin de ces discussions. Pire, par rapport à sa saison passée, sa plus productive en carrière, l’intérieur des Cavs est en léger retrait statistique. Alors que son temps de jeu est en hausse, il marque un peu moins et capte un peu moins de rebonds. Un exercice décevant dont il est lui-même le premier critique.

« On a toujours des attentes élevées envers soi-même. Je voulais arriver cette saison et dominer. Les blessures, différents imprévus… Tout ne se passe pas toujours comme prévu », admet le joueur de 24 ans, auteur de sa meilleure sortie de l’année à Dallas vendredi, avec 29 points en 23 minutes. Celui-ci a manqué une quinzaine de matchs cette saison, notamment en raison d’une gêne au mollet.

Redoubler d’efforts pour redresser la barre

« Mais il faut toujours continuer à avancer. L’objectif final, c’est le titre. Nous sommes toujours bien placés actuellement. Il faut juste continuer à enchaîner les bons jours. Peu importe où cela vous mène, cela fait partie de votre parcours, donc il ne faut pas être trop dur avec soi-même. Il faut juste savoir que les choses finiront par tourner en votre faveur », se projette Evan Mobley en diluant son cas personnel dans le collectif.

À l’approche de ces phases finales, son coach a le sentiment que l’intérieur monte en puissance – 20.6 points et 9.4 rebonds de moyenne sur ses sept derniers matchs – et joue plus en confiance. « J’ai l’impression qu’il est plus tonique, qu’il a plus de répondant. Je ressens une présence plus forte, une sorte d’aura », confie le coach.

Une dynamique actuelle qui s’expliquerait par une charge de travail plus importante ces derniers temps. « Il a passé la vitesse supérieure dans sa manière de bosser son jeu et ne compte plus ses heures. Je pense qu’il avait conscience de ne pas jouer à son meilleur niveau. Dans ces cas-là, on redouble d’efforts : on travaille un peu plus dur, on reste un peu plus longtemps à la salle ou à la musculation », poursuit l’entraîneur.

Vers une grosse fin de saison ?

Donovan Mitchell voit dans les récentes performances de son coéquipier le signe d’une constante à venir : « Quand il joue comme ça, on va finir par arriver à un point où ce ne sera plus une surprise pour personne. » Le genre de déclarations qui dit beaucoup des attentes autour du pivot, en qui les Cavs ne cessent de placer leurs espoirs.

« Le voir reconnaître (ses difficultés), sans pour autant se mettre une pression démesurée, tout en se disant : ‘OK, je peux être meilleur et voilà comment je vais m’y prendre’, c’est exactement ce qu’on attend de lui. Il a une telle marge de progression. Mais le progrès n’est jamais linéaire. On place des attentes sur lui, et c’est mérité, mais parfois on atteint ses objectifs et parfois on tombe un peu à côté », dit encore l’arrière.

Une grosse fin de saison de sa part, en s’appuyant sur les caviars de James Harden, pour arriver lancé en playoffs pourrait permettre d’atténuer ce sentiment de ne pas avoir été à la hauteur. « Nous le disions dès le début de la saison : Evan était, d’une certaine manière, la clé pour nous faire franchir un nouveau palier. J’ai l’impression qu’il atteint son meilleur niveau au moment idéal », encourage Kenny Atkinson pour finir.

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 33:47 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34:22 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.8 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 30:38 58.0 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 2024-25 CLE 71 30:31 55.7 37.0 72.5 2.3 7.0 9.3 3.2 2.0 0.9 2.0 1.6 18.5 2025-26 CLE 52 32:18 52.6 31.3 61.8 2.3 6.4 8.7 3.6 2.5 0.8 1.9 1.8 17.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.