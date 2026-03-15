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Avec son super plongeon, LeBron James a épaté tout le monde

Publié le 15/03/2026 à 10:08 Twitter Facebook

NBA – A moins d’une minute de la fin du match face aux Nuggets, LeBron James a effectué un incroyable plongeon pour arracher un entre-deux.

lebron james

Tel un Dennis Rodman à ses plus belles années, LeBron James s’est jeté sur un ballon qui traînait. Un vrai plongeon, quasi à l’horizontale, dans les derniers instants du 4e quart-temps de la rencontre face aux Nuggets. On a évidemment eu très peur en le voyant grimacé au sol, mais tout va bien, et du côté de la presse, certains y voyaient un geste inspiré de ses années de footballeur américain au lycée.

 «Il s’agit simplement de vivre dans l’instant. De comprendre l’impact de l’action sur le match, ce que cela implique pour le match et pour notre adversaire, et ce qu’on essaie de construire. Donc chaque possession compte» confie-t-il à propos de ce plongeon.

Alors que les Lakers étaient menés 112-111 avec 54 secondes à jouer, LeBron James a ainsi provoqué un entre-deux au milieu du terrain puisque Jamal Murray est venu le bloquer au sol.

« Je lui ai dit après le match : ‘En 23 ans à te regarder jouer en NBA, et même pendant les trois années où je t’ai vu jouer au lycée, je ne t’avais jamais vu plonger de tout ton long comme ça’ », a raconté JJ Redick. « Il m’a répondu : ‘Tu as raison, je ne l’avais jamais fait.’ »

Le coach des Lakers avait demandé à son équipe d’aborder la rencontre de samedi comme un match de playoffs puisque le tie-breaker avec les Nuggets étaient en jeu. Pour LeBron, c’était une action de playoffs.

« Tous nos entraîneurs nous l’ont dit quand on était gamins : le premier à plonger au sol récupère généralement le ballon », se souvient de LeBron. « À ce moment-là, c’est simplement mon ancien coach chez les jeunes qui parlait dans ma tête, en prenant conscience de l’importance de l’action. »

Auteur du tir de la gagne, Doncic a été bluffé par le geste de son aîné. «C’était une énorme action pour nous. On n’a pas gagné l’entre-deux ensuite, mais le simple qu’il fasse ça et qu’il montre à quel point il veut gagner… c’était incroyable à voir.»

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Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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