Des Hawks flambant neuf face aux Bucks

En l’absence de Giannis Antetokounmpo, préservé physiquement, on ne donnait initialement pas cher de la peau des Bucks sur le parquet des Hawks. Les Hawks, tout simplement l’équipe en forme du moment, détentrice de la plus longue série de victoires (toujours en cours) de la ligue.

Porté par CJ McCollum (30 points) et Jalen Johnson (23 points, 12 passes, 10 rebonds), Atlanta n’a d’ailleurs pas fait dans la dentelle contre Milwaukee, et Ryan Rollins (22 points, 8 passes), histoire de pousser à neuf sa série de victoires. Alors que les visiteurs s’inclinent, eux, pour la huitième fois en neuf matchs, voyant leurs chances de playoffs se réduire davantage.

Leur coup d’accélérateur, les Hawks l’auront placé dans le troisième quarts-temps, avec un 9-0 et un 13-5, quand leur domination dans la peinture et leur efficacité sur jeu rapide, après des pertes de balle notamment, auront fait des misères à cette défense des Bucks en perdition (et ça ne date pas d’aujourd’hui). Jalen Johnson à la passe et CJ McCollum derrière l’arc auront fait le job sur cette double séquence.

Jamais inquiétés, et quasiment en tête de bout en bout, malgré les efforts de Ryan Rollins en face, les locaux se sont appuyés en grande partie sur l’omniprésent Jalen Johnson, encore en « triple-double » et excellent pour servir Nickeil Alexander-Walker et surtout CJ McCollum dans les meilleures conditions. Plus particulièrement à 3-points : 10 sur 17 à eux deux.

Ce fut donc une rencontre facile et maîtrisée pour Atlanta, de plus en plus dominateur au fil des minutes et qui espère désormais pouvoir retrouver (et intégrer) au plus vite Jonathan Kuminga, sa recrue de la « trade deadline ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Atlanta poursuit sa folle remontée. Profitant d’un calendrier favorable, avec presque que des adversaires au bilan négatif depuis la fin du All-Star Break, les Hawks « annulent » la victoire des Sixers un peu plus tôt dans la journée et conservent leur 8e place. Plus que jamais proches du Top 6, en attendant le Heat/Magic de cette nuit, les hommes de Quin Snyder auront une chance de l’intégrer éventuellement dès lundi, en réussissant la passe de dix contre… Orlando, justement.

– Alerte à la cheville pour Giannis Antetokounmpo. On imagine que le « back-to-back » qui se profile dès demain face aux Pacers a aussi pesé, mais officiellement, Giannis Antetokounmpo a été laissé au repos pour une « entorse de la cheville gauche », contractée jeudi à Miami. On ignore encore la gravité de sa blessure, mais en cas d’absence prolongée, cela viendrait sans doute enterrer pour de bon les rêves de playoffs des Bucks, qui accusent aujourd’hui six matchs de retard sur le Top 10.

– CJ McCollum, le serial shooter. Meilleur marqueur des Hawks, CJ McCollum a livré un match plein, mais il s’est distingué majoritairement dans le troisième quart-temps, avec son 3 sur 4 derrière l’arc qui a lancé son équipe vers la victoire pour de bon, et largement. De plus en plus à l’aise dans ce collectif, et pour s’entendre avec Jalen Johnson, « 3J » n’a toujours pas perdu depuis qu’il a été replacé dans le cinq par Quin Snyder, il y a désormais neuf matchs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.