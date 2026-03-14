Dejounte Murray a très vite retrouvé son meilleur niveau

Puisque pour lui cette fin de saison a des allures de playoffs virtuels, Dejounte Murray joue chaque rencontre à fond, histoire d’oublier son année passée à l’infirmerie. Après huit matches, il a retrouvé ses standards avec près de 20 points, 5 passes et 5 rebonds de moyenne, et cette nuit, il a signé son meilleur match sous le maillot des Pelicans avec 35 points, 7 rebonds et 4 passes avec un superbe 14 sur 18 aux tirs.

Malheureusement, cela n’a pas suffi pour permettre aux Pelicans de battre les Rockets et d’enchaîner une troisième victoire consécutive. «Il reste calme, nous remet dans nos systèmes et nous permet d’obtenir de bons tirs des deux côtés du terrain. Il est fantastique dans le money time» énumère James Borrego à propos de son meneur. «Il nous apporte beaucoup de sérénité et de maîtrise sur le terrain. Il a été formidable»

Malheureusement, les Pelicans n’ont pas réussi à conserver une avance de quatre points dans les trente dernières secondes, et notamment parce que ce même Murray, pressé par la défense des Rockets, a marché sur la ligne de touche, offrant la possibilité à Kevin Durant de faire passer sa formation devant.

Malgré cet erreur, les Pelicans ont encore eu une dernière opportunité après que Durant a inscrit deux lancers-francs pour porter le score à 107-104. Avec trois secondes restantes, Murray a réussi le premier lancer-franc et a volontairement manqué le second. Le ballon a rebondi sur l’avant de l’arceau puis a été touché par Murray, Durant, Williamson et Amen Thompson avant d’atterrir dans les mains de Trey Murphy III. Mais son tir à 3-points en déséquilibre au buzzer n’est pas rentré.

Une présence bénéfique pour Zion Williamson

« Nous avons bien exécuté le lancer franc manqué et nous avons eu un tir pour gagner à la fin », a expliqué Borrego. « Malheureusement, nous avions quatre points d’avance et nous devons l’assumer…»

Pour Zion Williamson, qui a aussi perdu un ballon dans les dernières secondes, le retour de Murray change le visage de l’équipe, et notamment dans la gestion des fins de match. «C’est dans l’intensité. L’intensité qu’il apporte au jeu, et pas seulement pendant les matchs mais aussi à l’entraînement, est incroyable» témoigne l’ailier-fort des Pelicans. «C’est vraiment bénéfique pour cette équipe. Donc, pour faire simple, son intensité apporte énormément à notre groupe.»

Pour son coach, les automatismes entre Murray et Williamson, mais aussi Trey Murphy III sont plus que prometteurs. «C’est un meneur, un leader sur le terrain. Il comprend ses coéquipiers : quand ils ont besoin du ballon, où ils en ont besoin et à quel moment. Il fait de l’excellent travail pour orchestrer notre jeu et garder notre rythme. C’est exactement ce que l’on attend d’un meneur : quelqu’un qui comprend le jeu, le tempo et ses coéquipiers. Quand il peut lancer une pénétration de Zion, faire une passe intérieure ou prendre la bonne décision près du cercle, c’est très important pour nous. Il essaie aussi de créer des tirs propres pour Murphy. Il a un très bon ressenti du jeu et sait quand ces joueurs ont besoin de toucher le ballon.

Les automatismes entre eux progressent clairement. On le voit évoluer à chaque match. Dans le money time, il nous a vraiment maintenus dans notre système. Globalement, le groupe est dans un très bon état d’esprit avec son retour.»