Les Pelicans jouent des playoffs à leur façon

Minnesota, Golden State, Philadelphie, Toronto… Quatre formations qui se battent pour éviter le « play-in », et quatre formations qui se sont pris les pieds dans le tapis face aux Pelicans. À la Nouvelle-Orléans, on ne peut pas « tanker » puisque le choix de Draft ira aux Hawks (dans le cadre du transfert de Derik Queen l’an passé), et les joueurs de James Borrego l’ont encore prouvé cette nuit en dominant les Raptors.

« On essaie simplement de construire des habitudes de victoire chaque jour, sur le terrain et en dehors. Il y a cet esprit collectif, le fait de venir jouer en se battant à fond » explique Dejounte Murray, qui a des fourmis dans les jambes. « Et ce n’est jamais une question d’individu. Quand chacun sait ce qu’il peut apporter à l’équipe et qu’on met tout dans le même pot pour mélanger tout ça, on obtient quelque chose de spécial. Tout le monde adhère à ça, du haut vers le bas et du bas vers le haut. C’est vraiment un état d’esprit : construire des habitudes de victoire. »

Vivement la saison prochaine !

Les joueurs adhèrent à la méthode Borrego et il y a des jeunes talents prometteurs. Même dans une conférence Ouest très relevée, les Pelicans peuvent faire leur trou la saison prochaine.

« On n’est pas la meilleure équipe de l’Ouest, on n’est pas un prétendant au titre à l’Ouest, mais ce qu’on peut faire, c’est bâtir ces habitudes gagnantes et créer de l’élan pour la suite, notamment vers l’intersaison. »

Pour Dejounte Murray, l’idée est de prendre chaque match comme une rencontre de « play-in » ou de playoffs pour s’habituer à jouer des matches à enjeu.

« Il faut bien commencer quelque part » justifie-t-il. « Pour la ville de La Nouvelle-Orléans, les fans, la franchise… Je sais une chose : quand je suis venu jouer ici un match de play-in avec les Spurs, j’ai vu qu’ils répondaient présents et qu’ils mettaient l’ambiance si tu te donnes à fond. Et c’est ce que je veux voir. Mais ça commence par nous : construire ces habitudes de victoire et leur donner une raison de venir nous encourager. Donc pour nous chaque match est comme un match de playoffs. Et il n’y a rien de tel que de créer de l’élan avant l’intersaison. »