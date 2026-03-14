Cooper Flagg veut rattraper le temps perdu

Qui sera Rookie Of The Year ? « Oh là là, c’est difficile à dire. Knueppel nous a fait mal. Un demi-vote pour chacun. Ils réalisent tous les deux une saison exceptionnelle. »

Avant la rencontre face aux Mavericks, la première de la saison, Kenny Atkinson a répondu à une question sur la lutte entre Kon Knueppel et Cooper Flagg pour le trophée du meilleur rookie de la saison. L’ailier des Mavericks a pris du retard, et il est plombé par le bilan de sa formation. Mais face aux Cavaliers, et malgré la lourde défaite, l’ancien Blue Devil a démontré qu’il avait encore son mot à dire.

« Mes qualités athlétiques ont baissé depuis ma blessure et mon retour. J’ai enfin eu l’impression de retrouver un peu de ma vitesse ce soir. Être absent trois semaines comme ça, c’était difficile et inhabituel pour moi. Je veux retrouver mon rythme physique et terminer les 15 derniers matchs en beauté » a-t-il prévenu.

Avec 25 points en 29 minutes à 8 sur 16 aux tirs, Cooper Flagg s’est rassuré, et son gros dunk, dans le 3e quart-temps, en partant de la ligne des pointillés des lancers-francs, a enflammé un public, qui en a bien besoin…

« On a bien vu que Cooper était en forme ce soir », souligne Jason Kidd. « Je trouve que son jeu s’est amélioré après son dunk. Il est devenu un peu plus agressif. »

Les deux formations se retrouvent dès dimanche, et Cooper Flagg insiste : il veut finir la saison sur une bonne note.

« J’essaie juste de retrouver mon rythme, de me remettre dans le rythme du jeu, choisir mes moments, être agressif. Ce soir, j’ai joué à un meilleur rythme, je m’étais un peu précipité ces derniers temps. Revenir à un meilleur rythme, provoquer le contact près de la ligne, se sentir à l’aise. Mais je dois être meilleur dans l’ensemble. »