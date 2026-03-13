Un tour de grand huit pour Zaccharie Risacher

La meilleure série en cours de victoires en NBA est à mettre au crédit des Hawks, qui ont enchaîné cette nuit une 8e victoire de rang face aux Nets. Le départ de Trae Young a été digéré, et Zaccharie Risacher commence à trouver ses marques comme 6e homme. L’ailier français inscrit 19 points cette nuit, et il combine de mieux en mieux avec Gabe Vincent, arrivé des Lakers.

« C’est vraiment agréable de jouer avec lui. C’est un joueur très intelligent, un très bon joueur et c’est un vétéran. En tant que jeune joueur, c’est bénéfique pour moi d’avoir quelqu’un comme lui, quelqu’un à qui je peux parler et poser des questions » explique Zaccharie Risacher.

Le feu vert au rebond offensif

Même si ce n’est jamais agréable de perdre sa place de titulaire, le Français compte saisir ses nouvelles responsabilités. Notamment au rebond où il a le feu vert pour se jeter au rebond offensif. Cette nuit, il en gobe sept !

« Chaque fois qu’on tire, je dois m’assurer de foncer au rebond quoi qu’il arrive. J’ai essayé de faire ça toute la saison, en restant agressif. C’est aussi ma façon d’impacter le match. J’ai pratiquement carte blanche pour foncer au rebond » confie-t-il.

De quoi satisfaire Quin Snyder. « Zach a pris sept rebonds offensifs, et c’est énorme pour nous. C’est un vrai plus ! » a reconnu le coach d’Atlanta. « Défensivement, le fait de provoquer des pertes de balle nous a donné d’autres opportunités, surtout que nous n’avons pas bien shooté. Ce sont le genre de matchs qu’il faut savoir gagner, et le faire de cette façon, c’est significatif. »

Zaccharie Risacher Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 ATL 75 24:34 45.8 35.5 71.1 1.1 2.4 3.6 1.2 2.0 0.7 1.2 0.5 12.6 2025-26 ATL 51 24:00 44.3 35.3 58.5 0.9 2.8 3.7 1.3 2.2 0.9 0.9 0.5 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.