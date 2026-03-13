Khris Middleton est toujours capable de prendre feu

« Quand vous laissez un joueur de ce calibre prendre feu, il devient très difficile de l’arrêter. » Cette règle, rappelée par Tuomas Iisalo à ses Grizzlies, vaut encore parfaitement pour un joueur de 34 ans, dont les blessures ont pourtant ravagé ses dernières années de jeu, Khris Middleton.

À Memphis, le vétéran des Mavs a signé le meilleur match de sa saison et même depuis plusieurs années avec 35 points à 10/17 aux tirs, en décrochant un excellent 8/10 derrière l’arc, également son record en carrière en matière de tirs à 3-points. L’ancien joueur des Bucks n’avait plus marqué autant dans un match depuis 2022 !

« C’est un super shooteur. C’est assez difficile de limiter l’impact d’un gars comme lui, il fait ça depuis des années. Il faut essayer de l’empêcher d’avoir le ballon. Quand un joueur a la main chaude comme ça, il a probablement l’impression que chaque tir qu’il prend va tomber dedans. Donc, vous essayez de faire en sorte qu’il ne touche plus la balle », analyse Jaylen Wells, meilleur de sa formation (23 points).

Ses coéquipiers et lui n’y sont pas parvenus, notamment dans un quatrième quart-temps de feu pour Khris Middleton, dans lequel il s’est transformé en machine à scorer.

Au démarrage de cette période, Ryan Nembhard l’a trouvé à deux reprises en tête de raquette pour deux « catch-and-shoot » de rang. L’arrière/ailier a ensuite enchaîné avec le « turnaround » à mi-distance sur lequel il s’est appuyé tout au long de sa carrière.

Un précédent nommé… Rodrigue Beaubois

Il a ainsi enchaîné 11 points de suite pour sa formation en moins de deux minutes, dans un match où, il faut le rappeler, les deux équipes avaient plutôt intérêt à s’incliner dans la perspective de la prochaine draft. Khris Middleton finira le quart-temps avec 22 points.

Ses 35 points sont le total le plus élevé pour un remplaçant des Mavs depuis que Rodrigue Beaubois avait corrigé Golden State avec 40 unités, le 27 mars 2010. Ce n’est que la 11e fois dans l’histoire de la franchise qu’un joueur de Dallas atteint la barre des 35 points en sortie de banc.

« Il nous apporte beaucoup en sortie de banc. Il n’a rien gaspillé. Quand il était ouvert, il shootait. S’ils montaient sur lui, il attaquait le cercle. C’était vraiment plaisant à regarder. Voir un vétéran se contenter de prendre ce que la défense lui donne, pour notre jeune groupe, nos jeunes joueurs », note Jason Kidd.

Les potentiels recruteurs pourront également étudier ce match. Khris Middleton, qui a eu une opportunité de rejoindre une équipe de playoffs au début du mois, arrive en fin de contrat. Il pourrait profiter de cette fin de saison sans enjeu à Dallas pour se montrer, comme il l’a fait hier.

« Si je suis sur le terrain, c’est que je peux encore jouer. J’ai été connu pour marquer davantage par le passé dans ma carrière, mais c’était un rôle différent. Je suis prêt pour n’importe quel rôle. Quand une soirée comme celle-ci se produit, c’est un bon rappel, mais mes matchs ne ressembleront pas toujours à ça », nuance-t-il pour finir.

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 17:36 44.0 31.1 84.4 0.1 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.1 6.1 2013-14 MIL 82 30:00 44.0 41.4 86.1 0.7 3.0 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30:06 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36:06 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 30:39 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36:22 46.6 35.9 88.4 0.5 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.1 2018-19 MIL 77 31:05 44.1 37.8 83.7 0.6 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 29:53 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33:22 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32:26 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24:16 43.6 31.5 90.2 0.8 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 55 27:02 49.3 38.1 83.3 0.7 3.9 4.7 5.3 2.6 0.9 2.3 0.3 15.1 2024-25 MIL 23 23:13 51.2 40.7 84.8 0.2 3.5 3.7 4.4 2.3 0.7 1.6 0.2 12.6 2024-25 WAS 14 22:04 41.3 27.7 86.8 0.6 3.1 3.7 3.4 1.6 1.3 1.4 0.2 10.7 2025-26 DAL 14 24:43 45.1 41.3 90.2 1.1 2.6 3.7 2.9 2.1 0.6 1.9 0.0 13.8 2025-26 WAS 34 24:19 43.3 33.3 84.1 0.9 3.1 3.9 3.3 2.5 0.8 1.7 0.3 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.