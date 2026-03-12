Le MVP de la nuit | Kawhi Leonard danse encore avec les Loups

Les Clippers ont passé 153 points à la défense des Wolves. Interrogé sur les raisons de cette réussite offensive, la réponse de Tyronn Lue n’a tenu qu’en deux mots : « Kawhi Leonard ». Il faut dire que dès le début de la partie, l’ailier All-Star a mis les siens sur de bons rails. Avec 18 points à 8/10 au tir dans le premier quart-temps, Los Angeles compte rapidement dix points d’avance.

Après la mi-temps, le double champion NBA s’amuse avec son nouveau meneur : Darius Garland. Les deux joueurs s’échangent les paniers à 3-points et les passes décisives pour que les Clippers puissent prendre le large.

« Si vous mettez des gars rapides autour de Kawhi, il va jouer vite », explique Tyronn Lue avec un sourire. « Il attaque rapidement sur transition, il prend des rebonds et il remonte le terrain, mais c’est Darius qui apporte cette vitesse. Quand il a le ballon, il accélère et il met les équipes adverses dans des positions délicates. »

Un record de franchise bientôt atteint ?

Pour terminer sa soirée, Kawhi Leonard réussit un tir à mi-distance compliqué face à Naz Reid et Jaden McDaniels. La star des Clippers finit la rencontre avec 45 points, 5 rebonds et 5 passes à 15/20 au tir et 6/9 derrière l’arc en 32 minutes de jeu. Pour la deuxième fois de la saison, l’ancien des Raptors dissèque la défense des Wolves puisqu’au début du mois de février, il avait mis 41 points lors du succès de son équipe à Minneapolis.

Une prestation qui se place dans une saison excellente sur le plan individuel pour l’ailier de Los Angeles. Cette saison, Kawhi Leonard tourne à 28.3 points de moyenne – son record en carrière – à 50% dont 38% derrière l’arc.

« C’est grâce à Dieu. Je peux jouer des matchs, j’ai passé un super été où j’ai pu m’entraîner. Je continue de prier et d’avoir confiance en mon éthique de travail », répond Kawhi Leonard quand un journaliste lui demande les raisons de sa très bonne saison. « J’essaie de m’améliorer. Je travaille sur mon tir, mon dribble, mes passes. Je veux être agressif et faire des erreurs. »

Kawhi Leonard enchaîne ainsi un 43e match consécutif à plus de 20 points et ce vendredi, face à Chicago, il pourrait égaler le record de franchise. Lors de la saison 1974/75, Bob McAdoo avait signé 44 matchs consécutifs à plus de 20 points, à l’époque où les Clippers évoluaient encore à Buffalo.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 50 32:28 49.8 37.2 90.6 1.0 5.4 6.4 3.7 1.3 2.0 2.1 0.5 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.