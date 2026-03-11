Deni Avdija ne regarde pas le classement des Blazers

Face aux Hornets, les Blazers se sont inclinés après avoir pourtant compté jusqu’à 19 points d’avance. Avec cette défaite, Portland (31-35) reste à la 10e place de l’Ouest et ne profite pas du nouveau revers des Warriors (32-33), pour se rapprocher de la 9e place. Une situation qui aide les Clippers (32-32), fraîchement installés à la 8e place avec un bilan revenu à l’équilibre. Néanmoins, tous ces enjeux de classement n’intéressent guère Deni Avdija.

« Je ne regarde pas le classement », assure l’Israélien. « Évidemment, on veut le chemin le plus facile, mais je ne suis pas sur mon téléphone à faire des calculs pour savoir si nous allons finir 7e ou 8e. Cela n’a pas d’importance. Je crois en cette équipe et nous relèverons n’importe quel défi. »

Pour continuer à mettre la pression sur les équipes qui les précèdent, les Blazers doivent enchaîner les victoires, ce qui ne leur est plus arrivé depuis le 10 février, lorsque Portland avait battu les Sixers pour signer un troisième succès consécutif. Depuis, les hommes de Tiago Splitter ont néanmoins perdu plus de matchs qu’ils n’en ont gagné et affichent un bilan de quatre victoires pour sept défaites depuis la fin du All-Star Break…

Un calendrier favorable

Au classement, rien n’est encore joué puisque, d’ici à la fin de la saison, les coéquipiers de Toumani Camara affronteront encore deux fois les Clippers. Portland peut donc toujours espérer terminer à la 8e place et n’avoir qu’un seul match de « play-in » à disputer pour se qualifier pour les playoffs.

« Je ne m’inquiète pas de savoir à quelle position nous allons finir », ajoute d’ailleurs Deni Avdija. « Je sais qu’il est important de finir 7e, 8e ou 9e, mais j’ai avant tout confiance en nous. Même si nous sommes 10e, nous devrons jouer et gagner deux matchs. Nous en sommes capables. »

Autre bonne nouvelle pour les Blazers dans la course au classement : leur calendrier de fin de saison. D’ici à la fin du mois de mars, Portland disputera dix matches, dont six face à des équipes visant le fond du classement, sans oublier la réception de Milwaukee, qui semble de son côté avoir abandonné ses rêves de « play-in » à l’Est.

Deni Avdija Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 WAS 54 23:17 41.7 31.5 64.4 0.4 4.4 4.9 1.2 2.6 0.6 0.6 0.3 6.3 2021-22 WAS 82 24:12 43.2 31.7 75.7 0.6 4.5 5.2 2.0 2.3 0.7 1.1 0.5 8.4 2022-23 WAS 76 26:35 43.7 29.7 73.9 1.0 5.4 6.4 2.8 2.8 0.9 1.6 0.4 9.2 2023-24 WAS 75 30:06 50.6 37.4 74.0 1.1 6.1 7.2 3.8 2.5 0.8 2.1 0.5 14.7 2024-25 POR 72 30:01 47.6 36.5 78.0 1.5 5.7 7.3 3.9 2.4 1.0 2.7 0.5 16.9 2025-26 POR 50 33:20 46.1 33.8 80.3 1.1 5.8 6.9 6.7 2.6 0.8 3.8 0.6 24.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.