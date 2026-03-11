Après la claque face aux Spurs, les Rockets ont rebondi

Les 145 points encaissés dans la défaite contre les Spurs ont grandement bousculé les Rockets, qui ont acté les limites qui frappent le groupe dernièrement et son manque d’identité. On savait à quoi s’attendre en jouant Houston en début de saison, on savait que le défi physique allait être intense, que ce serait dur et pénible sous le cercle. Ensuite, ce fut moins le cas au fil des semaines.

La réception des Raptors, un adversaire solide mais pas intouchable, était donc parfaite pour se relancer et retrouver de bonnes sensations. C’est réussi, avec une victoire assez logique et seulement 99 points encaissés.

« Notre intensité physique était globalement bien meilleure dans cette rencontre », se réjouit Ime Udoka. « On avait l’impression d’avoir plus d’énergie et peu importe le résultat, j’ai aimé nos intentions. »

La prestation des Texans fut loin de rassurer totalement mais il y a bien un domaine où la réponse fut marquée, voire convaincante : le rebond. Avec 52 prises, contre 30 pour les Raptors, les Rockets ont parfaitement sécurisé leur raquette, en profitant notamment de l’absence de Jakob Poeltl, Collin Murray-Boyle et Trayce Jackson-Davis.

L’effort fut collectif : Alperen Sengun a pris 12 rebonds, Clint Capela 10, Kevin Durant 8, et même le petit Reed Sheppard en a gobé 7… « Notre intensité », répond le coach sur ce qui a fait la différence sous les panneaux en faveur de Houston. « C’est une équipe de petite taille donc on avait des matchups favorables. Sengun, Capela, et Reed aussi, ont fait un sacré boulot. »

Avec un déplacement à négocier à Denver dès ce mercredi soir, Kevin Durant et ses coéquipiers vont tout de même rapidement pouvoir vérifier s’il y a un véritable regain d’énergie ou si ce succès contre les Raptors, qui patinent constamment face à des grosses écuries, n’était qu’un feu de paille.