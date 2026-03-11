Entre prudence et confiance, Derrick White se projette déjà vers les playoffs

Vainqueur à Cleveland ce week-end, puis battu à San Antonio cette nuit, avant d’aller défier le Thunder demain soir, Boston est déjà en mode playoffs. Derrick White, lui aussi, a passé la vitesse supérieure en signant 34 points la nuit dernière, soit sa meilleure performance offensive de la saison 2025/26.

À un mois de la fin de la saison régulière, et avec le retour de Jayson Tatum, les Celtics commencent déjà à penser aux playoffs. Par expérience, Derrick White sait bien quel défi attend encore son équipe cette année.

« La santé a toujours joué un rôle important, mais l’équipe qui va le plus loin est souvent celle qui joue le mieux au bon moment, celle qui est la plus soudée, surtout pendant les playoffs. Il y a des hauts et des bas, et les équipes qui parviennent à rester unies malgré tout et à trouver des moyens de gagner vont toujours loin », a-t-il rappelé. « Ce sera un défi. Je pense que beaucoup d’équipes aborderont les playoffs avec une grande confiance. »

Alors que le flou régnait encore autour de son cas il y a quelques semaines, Jayson Tatum a finalement refait surface. Et son retour, à six semaines du début des playoffs, a évidemment changé la perspective des Celtics.

Detroit et Cleveland, les deux équipes à abattre ?

« Son état d’esprit, c’est simplement de jouer pour nous aider à gagner des matchs », a résumé l’arrière des C’s. « Ajouter un joueur capable de tout faire sur un terrain augmente clairement notre plafond. Il faut maintenant le réintégrer rapidement, mais nous avons encore assez de temps pour y parvenir. »

Pour Derrick White, les deux principales menaces sont clairement identifiées : Detroit, toujours leader à l’Est, et Cleveland, qui s’est renforcé avec l’arrivée de James Harden et de Keon Ellis. Deux profils bien différents, auxquels il faudra savoir s’adapter, entre la dimension physique des Pistons et l’inconnue que peut représenter un duo arrière Harden-Mitchell au sommet de sa forme pendant les phases finales.

« Les Pistons sont très physiques. Ils sont grands à tous les postes. C’est une véritable guerre sur le terrain. Il faut être prêt à tout donner, mettre le bleu de chauffe et savoir que ce sera un combat physique pendant 48 minutes », a-t-il poursuivi avant d’évoquer les Cavs version Harden. « Il leur apporte quelque chose de différent par rapport à ce qu’ils avaient auparavant. Évidemment, Darius Garland était vraiment très bon, mais James et les autres renforts leur donnent en quelque sorte un nouveau souffle. Ils ont l’air vraiment solides en ce moment. Les playoffs dans la conférence Est vont être extrêmement disputés. Nous devons être prêts à nous battre. »

Pas de mention des Knicks, même si c’est peut-être juste parce que Derrick White n’a pas été interrogé dessus.

Il restera en tout cas ensuite à réintégrer Nikola Vucevic à son retour de blessure, et les Celtics pourront alors s’avancer plus sereinement vers les phases finales.

« Il a fait du super boulot pour essayer de s’adapter le plus vite possible. On joue à Boston, donc il y a toujours cette mentalité de champion, et c’est pour cela qu’on y va » conclut ainsi Derrick White.

Derrick White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SA 17 8:11 48.5 61.5 70.0 0.3 1.2 1.5 0.5 0.5 0.2 0.4 0.2 3.2 2018-19 SA 67 25:47 47.9 33.8 77.2 0.5 3.2 3.7 3.9 2.2 1.0 1.4 0.7 9.9 2019-20 SA 68 24:40 45.8 36.6 85.3 0.5 2.8 3.3 3.5 2.2 0.6 1.3 0.9 11.3 2020-21 SA 36 29:33 41.1 34.6 85.1 0.4 2.6 3.0 3.5 2.5 0.7 1.3 1.0 15.4 2021-22 BOS 26 27:25 40.9 30.6 85.3 0.5 2.9 3.4 3.5 2.2 0.6 1.2 0.6 11.0 2021-22 SA 49 30:20 42.6 31.4 86.9 0.5 3.0 3.5 5.6 2.4 1.0 1.8 0.9 14.4 2022-23 BOS 82 28:17 46.2 38.1 87.5 0.6 2.9 3.6 3.9 2.2 0.7 1.2 0.9 12.4 2023-24 BOS 73 32:37 46.1 39.6 90.1 0.7 3.5 4.2 5.2 2.1 1.0 1.5 1.2 15.2 2024-25 BOS 76 33:52 44.2 38.4 83.9 0.9 3.6 4.5 4.8 1.8 0.9 1.7 1.1 16.4 2025-26 BOS 63 34:20 39.4 32.7 90.0 1.1 3.3 4.4 5.7 1.5 1.2 1.7 1.4 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.