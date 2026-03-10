Matchs
Luka Doncic prend une amende mais évite la suspension… pour le moment

Publié le 10/03/2026 à 18:49

Déjà à 15 fautes techniques, Luka Doncic a encore flirté avec la limite face aux Knicks. Cette fois, il échappe à la suspension, mais la NBA lui inflige tout de même une amende de 50 000 dollars.

Luka DoncicIncorrigible Luka Doncic. Alors qu’il a déjà 15 fautes techniques à son compteur et qu’il n’est donc qu’à un seul coup de sifflet de la suspension, le meneur des Lakers continue pourtant toujours de râler…

Face aux Knicks, il avait ainsi essayé de provoquer un passage en force face à Mohamed Diawara. Sans l’obtenir, alors qu’il s’était retrouvé au sol sur l’action et que New York avait marqué dans la foulée. Il avait alors ostensiblement regardé un des arbitres du match, en se frottant les doigts, un signe que la NBA n’aime pas du tout.

Luka Doncic aurait très bien pu prendre une faute technique sur l’action mais les officiels avaient laissé couler. Pas la NBA, qui vient d’infliger une amende de 50 000 dollars au Slovène pour son geste.

Il évite au moins la suspension pour l’instant même si, à ce rythme, il ne devrait pas tarder à être sanctionné.

Luka Dončić Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2
2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8
2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7
2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4
2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4
2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9
2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1
2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2
2025-26 LAL 52 35:30 47.4 36.0 77.3 0.7 7.1 7.8 8.4 2.4 1.5 4.0 0.5 32.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

