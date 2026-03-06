Fautes techniques : Luka Doncic au bord de la suspension

Luka Doncic a décroché sa 15e faute technique de la saison la nuit dernière, face aux Nuggets. Le Slovène passe tellement de temps à râler auprès des arbitres que le voir être sanctionné n’est pas surprenant. C’est le « moment » qui a cette fois interrogé puisque l’officiel l’a puni avec un peu de retard.

Pourquoi ? Car les arbitres expliquent que la NBA les entraîne à ne pas interrompre une transition offensive. Ils ont donc attendu que Denver attaque, et marque, après les plaintes de Luka Doncic avant de le sanctionner.

« C’est parce que je lui ai crié dessus, je suppose. C’est ce qu’il a dit. Mais j’ai entendu trois autres joueurs dire exactement la même chose et ils n’ont pas reçu de faute technique », a tenté d’expliquer le All-Star des Lakers. « C’est mon problème, j’essayais de ne pas parler du tout. Mais c’est la première chose que j’ai dite, sans avertissement ni rien. Mais j’ai entendu trois autres joueurs dire exactement la même chose et ils n’ont rien eu. »

Luka Doncic espère que la faute technique sera annulée. Si ce n’est pas le cas, il sera suspendu un match à la 16e faute technique reçue. Puis un match toutes les deux fautes techniques supplémentaires…

« Si trois autres personnes disent la même chose et que je suis le seul à recevoir une faute technique, à quoi ça sert ? », a-t-il déclaré. « Je n’essayais vraiment pas de parler et c’est la première chose que j’ai dite. »

Reste qu’il va devoir se calmer alors que les Lakers ont encore 20 matchs à jouer en saison régulière. « Il sait qu’il est proche de la limite », a d’ailleurs déclaré son coach, JJ Redick. « Et je pense qu’il fait des efforts. »

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 50 35:31 47.3 35.8 77.0 0.7 7.1 7.8 8.6 2.4 1.4 4.0 0.5 32.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.