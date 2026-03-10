Avant d’affronter Boston, les Spurs assument leurs ambitions

Se faire les dents sur le tenant du titre ? C’est fait, avec quatre victoires en cinq oppositions de haut niveau face au Thunder. Désormais, les Spurs s’attaquent au champion 2024, les Celtics. Ce soir, San Antonio reçoit Boston dans une des affiches les plus alléchantes de cette fin de saison régulière. Les Texans ont remporté 15 de leurs 16 derniers matchs, quand la franchise du Massachusetts n’a chuté qu’à 3 reprises lors de ses 17 dernières sorties. Un vrai test, donc, pour Victor Wembanyama et ses partenaires, bien décidés à confirmer leur montée en puissance.

Dimanche, face à Houston, les Spurs ont encore frappé fort. Leur démonstration offensive, conclue avec 145 points inscrits contre l’une des meilleures défenses de la ligue, a confirmé l’état de confiance qui entoure actuellement le groupe. « Nous commençons à réaliser à quel point nous sommes bons », s’est réjoui le rookie Dylan Harper après la rencontre. « Et à quel point nous pouvons nous rendre le jeu plus facile. »

Contre les Rockets, tout semblait fluide : 38 passes décisives, 21 tirs à 3-pts réussis sur 40 tentés, et une impression de maîtrise permanente. « Tout est calculé, que ce soit les passes que nous faisons ou les systèmes que nous exécutons », a poursuivi Dylan Harper. « Ce sont ces petites choses qui font de nous l’équipe que nous sommes. »

« Peu importe si l’adversaire sait ce que nous allons faire »

San Antonio semble avoir trouvé sa pleine mesure. La montée en puissance de Victor Wembanyama, l’impact de De’Aaron Fox pour soulager le Français et mettre les défenses sous pression, ainsi que l’investissement collectif de l’équipe de Mitch Johnson ont donné naissance à bien plus qu’une simple série positive : une véritable identité.

Celle d’une équipe qui entre sur le parquet avec la conviction de pouvoir imposer son jeu. « Sur les 15 à 20 derniers matchs, nous nous sommes sentis très à l’aise presque à chaque sortie, et nous nous sommes donné une chance de gagner à chaque fois », assure Stephon Castle. « Nous arrivons à chaque match avec énormément de confiance. »

Une séquence aperçue dimanche résume d’ailleurs parfaitement cet état d’esprit. Alors que Stephon Castle échangeait avec son entraîneur, Amen Thompson a tendu l’oreille pour tenter de capter quelques consignes. La réaction du rookie, élu meilleur débutant de la saison 2025, en disait long.

« Peu importe si l’équipe en face sait ce que nous allons faire ou quelle action nous allons jouer », a-t-il lancé. « Je ne pense pas qu’elle sera capable de nous arrêter. Les équipes ne peuvent pas vraiment nous battre sur le plan technique, alors elles essaient de nous piéger ou de nous imposer un défi physique. Mais nous avons assez de joueurs pour répondre à cela. Et une fois que nous répondons, elles n’ont plus vraiment de solution. »

Comme un air… des Celtics

Cette confiance assumée sera toutefois mise à l’épreuve face à Boston, qui retrouve Jayson Tatum, une équipe peu encline à se laisser impressionner par les déclarations adverses. Pour San Antonio, ce rendez-vous offre surtout l’occasion de confirmer qu’il est devenu l’un des problèmes les plus épineux de la ligue.

Cette progression rappelle d’ailleurs quelque chose à Luke Kornet. Le pivot retrouve, chez ces jeunes Spurs, certaines sensations vécues à Boston lors de la saison 2021/22.

« En 2022, nous avions lancé une grosse dynamique à partir de janvier et nous pratiquions un basket de très haut niveau », s’est ainsi souvenu l’intérieur remplaçant auprès de la presse texane. « C’est enthousiasmant de faire partie de cela, surtout quand on voit à quel point nous progressons et à quel point cette équipe est jeune. »

À l’époque, les Celtics s’étaient construits autour de Jayson Tatum et Jaylen Brown, alors âgés de 24 et 25 ans, avec l’apport de cadres comme Marcus Smart, Derrick White ou Al Horford. San Antonio présente aujourd’hui plusieurs similitudes : un duo All-Star formé par Victor Wembanyama et De’Aaron Fox, l’expérience de Harrison Barnes, et la contribution précieuse de joueurs comme Devin Vassell ou Stephon Castle.

Boston avait terminé cette campagne 2021/22 sur un impressionnant bilan de 26 victoires pour 6 défaites avant d’atteindre les Finales NBA, perdues contre les Warriors. Le socle de la future meilleure équipe de la ligue était alors déjà en place. Les Spurs n’en sont pas encore là, mais à mesure que les victoires s’enchaînent, ils donnent de plus en plus le sentiment d’avoir trouvé, eux aussi, les fondations d’un projet capable de viser très haut, très vite.