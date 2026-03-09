Avant de défier les Spurs et le Thunder, Jayson Tatum retrouve ses sensations

« Je ne le répéterai jamais assez : je suis juste heureux d’être ici. Jouer avec l’équipe, avec les gars, me battre, faire de bonnes actions, faire des erreurs… ». Jayson Tatum ne boude pas son plaisir d’être de retour. Pour son deuxième match de reprise, il a contribué à la nouvelle victoire de Boston, sur le parquet des Cavs cette fois, avec une prestation à 20 points à 6/16 au tir, mais surtout une bonne entame (12 points en premier quart-temps).

Une performance qui a permis aux siens de prendre le match par le bon bout, jusqu’à son panier à 3-points à deux minutes de la fin pour sécuriser la victoire (98-109). Une deuxième étape le rapprochant de son meilleur niveau.

Sa mère présente pour le soutenir

Match après match, Jayson Tatum va à présent avoir l’occasion de remonter en puissance, et a déjà ressenti les effets bénéfiques d’avoir pu enchaîner un deuxième match en 72 heures.

« Aujourd’hui, je me suis senti beaucoup plus à l’aise, du point de vue de la préparation qu’il faut avoir dans cette ligue. J’avais l’impression d’être de nouveau dans le rythme”, a-t-il confié. « Je suis tellement heureux d’être de retour et j’ai envie de jouer encore plus ».

Pour son deuxième match, l’ailier a eu la bonne surprise de recevoir le soutien de sa mère, Brandy Cole-Barnes, qui avait fait le déplacement jusqu’à la Rocket Arena afin de le soutenir, pour son premier match à l’extérieur de la saison. « Elle m’a envoyé un SMS ce matin pour me dire : ‘Salut, je viens à Cleveland’. Quand j’ai levé les yeux vers la foule, elle était en larmes. Me voir sur le terrain lui a manifestement procuré beaucoup de joie », a-t-il ajouté.

Boston sur son petit nuage avant d’enchaîner San Antonio et OKC

Cet élan de positivité et d’enthousiasme rejaillit forcément sur le reste du groupe. Celui-ci performait déjà à plein régime avant son retour. Le voilà désormais prêt à finir la saison en boulet de canon, avec des leaders à nouveau en pleine possession de leurs moyens en attendant le retour de Nikola Vucevic, espéré à la fin du mois.

« Nous sommes ravis d’avoir à nouveau dans nos rangs un joueur All-NBA capable de tout faire », a confirmé Payton Pritchard. « Son retour fait de nous une très bonne équipe, et il a vraiment l’air dans une forme incroyable. Il accomplit des choses que peu de joueurs ont réussi à faire. La transition est facile pour nous tous ».

La suite ? Un road-trip de haut niveau, à la hauteur des ambitions de Boston sur cette fin de saison : à San Antonio demain soir, puis à Oklahoma City jeudi, sur le parquet du champion en titre.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 30:32 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31:05 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34:19 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 35:47 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 35:56 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 36:55 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 35:45 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 BOS 72 36:27 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8 2025-26 BOS 2 27:00 37.5 29.4 85.7 1.0 6.5 7.5 4.5 1.5 0.5 1.5 0.0 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.