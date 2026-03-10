Offensivement, Keon Ellis surprend toujours Kenny Atkinson

Les qualités défensives de Keon Ellis, arrivé dans l’Ohio en février, ont déjà parlé à Cleveland. Ses qualités offensives en revanche restent ponctuelles. La preuve face aux Sixers, où il a inscrit 19 points alors qu’il avait seulement marqué 11 points au total sur les trois derniers matchs qu’il avait joués.

Et la performance du remplaçant tombe parfaitement car, face à une équipe C de Philadelphie, Kenny Atkinson en a profité pour faire des tests en vue des playoffs, notamment en deuxième quart-temps quand le technicien a lancé, autour de James Harden et Keon Ellis, Craig Porter Jr, Jaylon Tyson et Dean Wade.

« J’ai dit aux gars qu’il y allait avoir une lutte pour être dans la rotation en playoffs. On a tellement de bons joueurs, on a de la profondeur. L’idée, c’est de savoir qui va devenir une star dans son rôle », se demande le coach.

Keon Ellis s’est alors transformé, à son petit niveau et dans cette victoire, en star avec ses 19 points donc (son record avec Cleveland), à 4/7 derrière la ligne à 3-pts, dont 11 unités dans ce fameux deuxième quart-temps à saisir. Même son entraîneur est étonné par sa prestation de ce côté du terrain.

« On découvre ses qualités offensives. J’ai vu quelques éléments que je n’avais pas encore vu de lui. Le main-à-main, aller vers le cercle et shooter un floater, je ne savais pas qu’il était capable de ça », concède Kenny Atkinson en référence au dernier panier de son joueur. « On le découvre encore. Après, quand il met dedans en catch-and-shoot, c’est énorme. Et en défense, il est si bon. »

Reste à vivre des soirées prolifiques comme celle-ci plus souvent même si, au fond, l’ancien des Kings est surtout un joueur collectif, qui fait son travail dans l’ombre et ne brille offensivement que par séquences.

Keon Ellis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAC 16 4:26 43.8 50.0 57.1 0.3 0.3 0.5 0.4 0.6 0.3 0.1 0.1 1.5 2023-24 SAC 57 17:09 46.1 41.7 74.3 0.6 1.6 2.2 1.5 2.0 0.9 0.6 0.5 5.4 2024-25 SAC 80 24:21 48.9 43.3 84.9 0.8 1.9 2.7 1.5 2.2 1.5 0.9 0.8 8.3 2025-26 CLE 13 23:14 49.2 34.1 75.0 0.6 2.2 2.8 1.6 2.3 1.6 0.6 1.2 6.8 2025-26 SAC 43 17:38 39.7 36.8 62.5 0.3 0.9 1.3 0.6 1.6 1.1 0.5 0.5 5.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.