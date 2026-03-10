Offensivement, Keon Ellis surprend toujours Kenny Atkinson

Les qualités défensives de Keon Ellis, arrivé dans l’Ohio en février, ont déjà parlé à Cleveland. Ses qualités offensives en revanche restent ponctuelles. La preuve face aux Sixers, où il a inscrit 19 points alors qu’il avait seulement marqué 11 points au total sur les trois derniers matchs qu’il avait joués.
Et la performance du remplaçant tombe parfaitement car, face à une équipe C de Philadelphie, Kenny Atkinson en a profité pour faire des tests en vue des playoffs, notamment en deuxième quart-temps quand le technicien a lancé, autour de James Harden et Keon Ellis, Craig Porter Jr, Jaylon Tyson et Dean Wade.
« J’ai dit aux gars qu’il y allait avoir une lutte pour être dans la rotation en playoffs. On a tellement de bons joueurs, on a de la profondeur. L’idée, c’est de savoir qui va devenir une star dans son rôle », se demande le coach.
Keon Ellis s’est alors transformé, à son petit niveau et dans cette victoire, en star avec ses 19 points donc (son record avec Cleveland), à 4/7 derrière la ligne à 3-pts, dont 11 unités dans ce fameux deuxième quart-temps à saisir. Même son entraîneur est étonné par sa prestation de ce côté du terrain.
« On découvre ses qualités offensives. J’ai vu quelques éléments que je n’avais pas encore vu de lui. Le main-à-main, aller vers le cercle et shooter un floater, je ne savais pas qu’il était capable de ça », concède Kenny Atkinson en référence au dernier panier de son joueur. « On le découvre encore. Après, quand il met dedans en catch-and-shoot, c’est énorme. Et en défense, il est si bon. »
Reste à vivre des soirées prolifiques comme celle-ci plus souvent même si, au fond, l’ancien des Kings est surtout un joueur collectif, qui fait son travail dans l’ombre et ne brille offensivement que par séquences.
|Keon Ellis
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2022-23
|SAC
|16
|4:26
|43.8
|50.0
|57.1
|0.3
|0.3
|0.5
|0.4
|0.6
|0.3
|0.1
|0.1
|1.5
|2023-24
|SAC
|57
|17:09
|46.1
|41.7
|74.3
|0.6
|1.6
|2.2
|1.5
|2.0
|0.9
|0.6
|0.5
|5.4
|2024-25
|SAC
|80
|24:21
|48.9
|43.3
|84.9
|0.8
|1.9
|2.7
|1.5
|2.2
|1.5
|0.9
|0.8
|8.3
|2025-26
|CLE
|13
|23:14
|49.2
|34.1
|75.0
|0.6
|2.2
|2.8
|1.6
|2.3
|1.6
|0.6
|1.2
|6.8
|2025-26
|SAC
|43
|17:38
|39.7
|36.8
|62.5
|0.3
|0.9
|1.3
|0.6
|1.6
|1.1
|0.5
|0.5
|5.6
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.