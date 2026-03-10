Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Cavaliers assurent le service minimum face à l’équipe C des Sixers

Publié le 10/03/2026 à 6:19 Twitter Facebook

Porté par le trio Harden-Ellis-Mitchell, Cleveland a vécu un match plutôt tranquille afin de renouer avec la victoire face à une formation de Philly privée de son quatuor Maxey-Edgecombe-George-Embiid (115-101).

james harden cavaliers

Mission accomplie pour les Cavs, qui ont réussi sans trop de mal à renouer avec la victoire après leur défaite face aux Celtics. Face à des Sixers pour le moins amoindris, Cleveland a donc fait le job en s’imposant 115-101, emmené par les assauts successifs de James Harden (21 points, 5 passes décisives), Donovan Mitchell (17 points, 6 passes décisives) et de Keon Ellis (19 points), auteur de son meilleur match depuis son arrivée en Ohio.

Les locaux ont dû attendre le deuxième quart-temps avant de prendre les devants. Les Sixers ont en effet opposé une bonne résistance lors des douze premières minutes, notamment grâce à l’adresse extérieur de Quentin Grimes. Ce sont finalement deux paniers à 3-points de Keon Ellis et Jaylon Tyson au buzzer du premier quart-temps qui ont permis à Cleveland de lancer son match (26-20).

Donovan Mitchell a enchaîné sur un 10-0 avec 7 points et une passe décisive pour le 3-points de Dean Wade (38-25) avant de laisser le soin à Keon Ellis de planter trois paniers derrière l’arc de plus. A deux doigts de craquer, Philadelphie a réussi à s’accrocher en s’appuyant sur Quentin Grimes et Cameron Payne pour tenir jusqu’à la pause (56-44).

Il aura donc fallu attendre le troisième quart-temps pour voir les Cavs se mettre définitivement à l’abri, avec un 14-6 orchestré par James Harden, au scoring ou à la passe (72-52), puis la série de 3-points signée Dean Wade, Jaylon Tyson et Thomas Bryant, par deux fois pour porter l’écart à +25 (84-59). Les 3-points du trio Terry-Edwards-Walker en début de quatrième quart-temps n’ont pas suffi pour remettre la pression sur Cleveland, qui a poursuivi sa route jusqu’à la victoire, 115-101.

CE QU’IL FAUT RETENIR

James Harden fait un pas de plus dans l’histoire de la NBA. Avec ses 21 points en 29 minutes, l’arrière des Cavs est devenu le 9e joueur de l’histoire de la ligue à dépasser les 29 000 points en carrière. Toujours amoindri par sa fracture au pouce, James Harden a passé un coup d’accélérateur décisif dans le troisième quart-temps pour sceller définitivement le sort du match.

Keon Ellis fait tourner les têtes. Arrivé quelques jours avant James Harden, l’arrière montre à chaque rencontre à quel point son apport va être bénéfique à la formation de Kenny Atkinson. Par son profil défensif taillé pour les rudes batailles de la conférence Est, mais aussi par ses qualités en attaque, comme en témoigne son 4/7 à 3-points qui a alimenté ses 19 points en 26 minutes, réalisant sa meilleure prestation sous ses nouvelles couleurs.

Cleveland Cavaliers / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
James Harden 29 6/11 3/8 6/6 0 5 5 5 1 0 2 1 16 21 25
Donovan Mitchell 31 4/11 0/2 9/9 1 2 3 6 1 2 0 0 10 17 21
Evan Mobley 28 7/12 0/2 1/1 1 7 8 1 2 0 1 3 9 15 21
Dean Wade 20 5/9 3/6 0/0 4 6 10 2 3 0 0 1 16 13 22
Sam Merrill 21 1/6 0/5 0/0 0 3 3 5 1 0 0 0 5 2 5
Keon Ellis 25 5/9 4/7 5/7 1 1 2 0 3 1 0 0 25 19 16
Jaylon Tyson 21 4/11 3/6 0/0 0 1 1 2 1 0 0 1 10 11 8
Thomas Bryant 12 3/9 2/5 0/0 2 3 5 1 1 0 0 1 6 8 9
Dennis Schroder 22 1/2 0/1 2/2 0 1 1 2 2 0 1 1 5 4 6
Tristan Enaruna 4 1/2 1/2 0/0 0 1 1 1 0 1 0 0 -8 3 5
Nae'Qwan Tomlin 4 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -8 2 1
Larry Nance Jr. 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -8 0 -1
Craig Porter 15 0/1 0/0 0/0 0 2 2 3 1 0 2 0 0 0 2
Riley Minix 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -8 0 -1
Total 38/84 16/44 23/25 9 32 41 28 16 4 9 8 115
Philadelphia 76ers / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Quentin Grimes 36 6/13 2/8 3/3 0 5 5 3 1 0 1 0 -21 17 17
Cameron Payne 28 4/12 2/7 2/2 2 4 6 4 2 0 0 0 -14 12 14
Dominick Barlow 20 4/7 0/1 0/2 0 1 1 0 1 0 1 1 -10 8 4
Adem Bona 26 4/10 0/0 0/0 2 5 7 0 0 0 0 0 -13 8 9
Kelly Oubre Jr. 14 1/6 0/3 4/5 0 2 2 1 3 0 0 0 -8 6 3
Justin Edwards 28 5/6 3/4 1/1 1 1 2 3 4 2 1 0 -2 14 19
Dalen Terry 19 4/7 1/4 0/1 2 1 3 4 1 1 1 1 3 9 13
MarJon Beauchamp 5 3/4 2/3 0/0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 8 7
Trendon Watford 20 3/8 0/3 0/0 1 4 5 2 3 1 4 1 -5 6 6
Jabari Walker 12 2/3 1/1 0/0 1 1 2 0 1 1 1 0 5 5 6
Andre Drummond 15 1/3 0/1 2/2 2 5 7 2 4 0 1 0 -5 4 10
Tyrese Martin 17 2/6 0/3 0/2 0 2 2 1 0 1 3 1 -3 4 0
Total 39/85 11/38 12/18 11 31 42 20 21 7 14 4 101

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE115
PHI101
BRO126
MEM115
OKC129
DEN126
UTH119
GSW116
LAC126
NYK118

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Cleveland Cavaliers en 1 clic

Philadelphia 76ers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes