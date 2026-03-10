Les Cavaliers assurent le service minimum face à l’équipe C des Sixers

Mission accomplie pour les Cavs, qui ont réussi sans trop de mal à renouer avec la victoire après leur défaite face aux Celtics. Face à des Sixers pour le moins amoindris, Cleveland a donc fait le job en s’imposant 115-101, emmené par les assauts successifs de James Harden (21 points, 5 passes décisives), Donovan Mitchell (17 points, 6 passes décisives) et de Keon Ellis (19 points), auteur de son meilleur match depuis son arrivée en Ohio.

Les locaux ont dû attendre le deuxième quart-temps avant de prendre les devants. Les Sixers ont en effet opposé une bonne résistance lors des douze premières minutes, notamment grâce à l’adresse extérieur de Quentin Grimes. Ce sont finalement deux paniers à 3-points de Keon Ellis et Jaylon Tyson au buzzer du premier quart-temps qui ont permis à Cleveland de lancer son match (26-20).

Donovan Mitchell a enchaîné sur un 10-0 avec 7 points et une passe décisive pour le 3-points de Dean Wade (38-25) avant de laisser le soin à Keon Ellis de planter trois paniers derrière l’arc de plus. A deux doigts de craquer, Philadelphie a réussi à s’accrocher en s’appuyant sur Quentin Grimes et Cameron Payne pour tenir jusqu’à la pause (56-44).

Il aura donc fallu attendre le troisième quart-temps pour voir les Cavs se mettre définitivement à l’abri, avec un 14-6 orchestré par James Harden, au scoring ou à la passe (72-52), puis la série de 3-points signée Dean Wade, Jaylon Tyson et Thomas Bryant, par deux fois pour porter l’écart à +25 (84-59). Les 3-points du trio Terry-Edwards-Walker en début de quatrième quart-temps n’ont pas suffi pour remettre la pression sur Cleveland, qui a poursuivi sa route jusqu’à la victoire, 115-101.

CE QU’IL FAUT RETENIR

James Harden fait un pas de plus dans l’histoire de la NBA. Avec ses 21 points en 29 minutes, l’arrière des Cavs est devenu le 9e joueur de l’histoire de la ligue à dépasser les 29 000 points en carrière. Toujours amoindri par sa fracture au pouce, James Harden a passé un coup d’accélérateur décisif dans le troisième quart-temps pour sceller définitivement le sort du match.

Keon Ellis fait tourner les têtes. Arrivé quelques jours avant James Harden, l’arrière montre à chaque rencontre à quel point son apport va être bénéfique à la formation de Kenny Atkinson. Par son profil défensif taillé pour les rudes batailles de la conférence Est, mais aussi par ses qualités en attaque, comme en témoigne son 4/7 à 3-points qui a alimenté ses 19 points en 26 minutes, réalisant sa meilleure prestation sous ses nouvelles couleurs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.