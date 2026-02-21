Keon Ellis et Dennis Schroder, les nouveaux chiens de garde des Cavaliers

Brandon Miller et Tre Mann ont vécu une soirée difficile contre les Cavaliers. Ils n’ont inscrit que 21 points à eux deux, à 7/23 au shoot et avec 8 ballons perdus dans la défaite de Charlotte. Et pour cause, les deux joueurs ont été particulièrement gênés par l’activité défensive de Keon Ellis et Dennis Schroder. En provenance des Kings, les deux recrues s’illustrent bien en défense depuis qu’ils sont arrivés dans l’Ohio.

En 23 minutes, Keon Ellis a compilé 4 points, 4 rebonds, 3 passes et 2 interceptions, avec un +/- de +19, quand Dennis Schroder affiche 8 points, 3 passes et 3 interceptions en 20 minutes, avec là aussi un gros impact puisque son +/- est largement positif (+16).

« Les remplaçants apportent de l’énergie. D’un coup, cela change la vitesse du match. On accélère le rythme de l’adversaire et c’est bien d’avoir ce changement de cadence. C’est dur de jouer contre ça », analyse Kenny Atkinson.

Si l’arrivée de James Harden doit permettre de franchir un cap offensivement, pour former un duo de choc avec Donovan Mitchell, celles de Keon Ellis et Dennis Schroder pourraient faire la différence en défense.

Un premier rideau très agressif

Surtout avec le premier, « peut-être le joueur le plus singulier que j’ai coaché », lance le coach des Cavaliers. « Il est unique. Parfois, il dévie un ballon et on ne sait pas comment il a fait. Ses mains sont tellement rapides. Il saute très vite aussi pour contester les tirs. »

Quant à Dennis Schroder, Keon Ellis indique que « quand on a un joueur qui va mettre la pression dès la remise en jeu, ça donne le ton et le joueur d’à côté fait alors la même chose ». On le sait, l’Allemand, passé par tant et tant d’équipes, est une teigne.

« J’ai détesté jouer contre lui avant, donc l’avoir avec moi, c’est génial », commentait plus tôt dans la semaine Dean Wade. « L’énergie qu’il apporte, ça nous booste. La défense de Keon est incroyable aussi. »

L’avantage pour les Cavaliers, c’est que la force de leur deuxième rideau, avec Evan Mobley et Jarrett Allen, renforce la puissance et les attitudes du premier. Keon Ellis et Dennis Schroder peuvent se donner à fond, prendre des risques, ils savent que derrière, il y aura des joueurs capables de combler les trous, de compenser certaines erreurs.

« Dans un coin de ma tête, je sais que je peux modifier un peu ma façon de défendre. Si un joueur me déborde, je sais qu’il y a des intérieurs qui seront là pour protéger le cercle. Alors qu’à Sacramento, on n’avait pas vraiment ça », se réjouit Keon Ellis.