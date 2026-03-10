Matchs
Nolan Traoré relève la tête face aux Grizzlies

En cette fin de saison, Nolan Traoré profite de ses titularisations à Brooklyn pour gagner en confiance, affiner ses automatismes avec ses jeunes coéquipiers et retrouver de l’adresse.

nolan traoreTransparent dans la victoire surprise des Nets à Detroit, Nolan Traoré n’a pas gambergé, et cette nuit, il a repris sa marche en avant avec une belle sortie face aux Grizzlies : 17 points, 4 passes, à 6 sur 9 aux tirs, dont 4 sur 5 à 3-points. Globalement maladroit pour sa saison rookie en NBA (39% aux tirs dont 33% à 3-points), le meneur de Brooklyn ne se laisse toutefois pas envahir par le doute.

« Les coaches voulaient juste que je sois meilleur. J’ai fait un mauvais match, ça arrive. Il faut vider sa tête et apprendre de ses erreurs » lance-t-il pour attaquer sa conférence de presse.

Et lorsqu’on l’interrogé sur cette inattendue adresse de loin, il n’a pas vraiment de recette miracle. « Il y a un peu de tout… Il faut faire beaucoup de répétitions, être constant dans la mécanique de tir. C’est surtout ça. »

Et puis l’adresse aux tirs dépend aussi de ses coéquipiers, et des conditions dans lesquelles sont pris les tirs. « La circulation de balle » souligne le Français comme clé de la réussit aux tirs. « On a bien fait tourner le ballon, on a trouvé de bons tirs et on les a mis. »

Egor Demin absent pour le reste de la saison, Nolan Traoré va profiter de davantage de temps de jeu pour la vingtaine de matches à jouer. Et comme d’autres formations de bas de tableau, c’est une période pour travailler.

« Plus tu joues avec des coéquipiers, plus tu apprends à les connaître. On a déjà joué beaucoup de matchs ensemble maintenant, donc on se connaît mieux et on joue mieux ensemble » conclut-il.

Nolan Traore Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2025-26 BKN 42 22:21 40.1 34.1 77.8 0.3 1.3 1.6 3.7 2.1 0.7 2.0 0.4 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

