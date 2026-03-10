Nolan Traoré relève la tête face aux Grizzlies

Transparent dans la victoire surprise des Nets à Detroit, Nolan Traoré n’a pas gambergé, et cette nuit, il a repris sa marche en avant avec une belle sortie face aux Grizzlies : 17 points, 4 passes, à 6 sur 9 aux tirs, dont 4 sur 5 à 3-points. Globalement maladroit pour sa saison rookie en NBA (39% aux tirs dont 33% à 3-points), le meneur de Brooklyn ne se laisse toutefois pas envahir par le doute.
« Les coaches voulaient juste que je sois meilleur. J’ai fait un mauvais match, ça arrive. Il faut vider sa tête et apprendre de ses erreurs » lance-t-il pour attaquer sa conférence de presse.
Et lorsqu’on l’interrogé sur cette inattendue adresse de loin, il n’a pas vraiment de recette miracle. « Il y a un peu de tout… Il faut faire beaucoup de répétitions, être constant dans la mécanique de tir. C’est surtout ça. »
Et puis l’adresse aux tirs dépend aussi de ses coéquipiers, et des conditions dans lesquelles sont pris les tirs. « La circulation de balle » souligne le Français comme clé de la réussit aux tirs. « On a bien fait tourner le ballon, on a trouvé de bons tirs et on les a mis. »
Egor Demin absent pour le reste de la saison, Nolan Traoré va profiter de davantage de temps de jeu pour la vingtaine de matches à jouer. Et comme d’autres formations de bas de tableau, c’est une période pour travailler.
« Plus tu joues avec des coéquipiers, plus tu apprends à les connaître. On a déjà joué beaucoup de matchs ensemble maintenant, donc on se connaît mieux et on joue mieux ensemble » conclut-il.
|Nolan Traore
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2025-26
|BKN
|42
|22:21
|40.1
|34.1
|77.8
|0.3
|1.3
|1.6
|3.7
|2.1
|0.7
|2.0
|0.4
|8.5
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.