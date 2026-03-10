Nolan Traoré et les Nets gâchent le record en carrière de Rayan Rupert

Privés de leur meilleur marqueur Michael Porter Jr., laissé au repos, les Nets ont tout de même enchaîné une deuxième victoire consécutive en battant les Grizzlies 126-115 au Barclays Center. Les deux »Frenchies« de la soirée ont brillé avec 17 points pour Nolan Traoré et 20 points pour Rayan Rupert.

Le début de match avait d’abord tourné à l’avantage des Grizzlies. Très adroits à longue distance, les joueurs de Tuomas Iisalo plantent 6 de leurs 8 premiers tirs à 3-points. Rayan Rupert s’est particulièrement illustré dans ce premier quart-temps avec huit points, et Memphis a même pris jusqu’à dix longueurs d’avance (20-10) face à des Nets encore en rodage.

Brooklyn a cependant réagi en fin de premier quart-temps. Une séquence offensive conclue par un tir primé de Ziaire Williams, bien servi par Ben Saraf, a permis aux Nets de revenir puis de reprendre l’avantage (33-31).

L’impact d’Agbaji

Dans le deuxième quart-temps, Ochai Agbaji a donné un vrai coup d’accélérateur à Brooklyn. L’ailier inscrit sept points dans les premières minutes, profitant du jeu de transition et de sa vitesse. Nolan Traoré est tout aussi adroit avec un parfait 3 sur 3 à 3-points, contribuant à creuser un premier écart (49-39). À la pause, les Nets mènent 65-57 avec une belle présence dans la dans la peinture grâce à Nic Claxton et Day’Ron Sharpe.

Les Grizzlies n’ont toutefois pas lâché prise après la pause. En début de troisième quart-temps, ils ont encore trouvé la cible à trois points et sont revenus à -4 (80-76). Brooklyn est resté devant, mais sans parvenir à se détacher, chaque tentative de retour de Memphis étant immédiatement suivie d’un tir important des Nets pour conserver une ou deux possessions d’avance.

Le match a finalement basculé en début de quatrième quart-temps. Revenu en jeu, Day’Ron Sharpe inscrit sept points en moins de trois minutes et lance un »run« décisif (14-4) pour Brooklyn. L’intérieur ajoute même un tir primé avant de conclure par un dunk spectaculaire, permettant aux Nets de creuser un nouvel écart supérieur à dix points (101-90).

Dans les dernières minutes, Brooklyn a définitivement sécurisé la victoire grâce à plusieurs tirs extérieurs supplémentaires de Drake Powell, Agbaji et Jalen Wilson (114-95). Jordi Fernandez a même pu offrir ses premières minutes en NBA à Chaney Johnson pour une victoire finale 126-115.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Hécatombe. Les Grizzlies se sont présentés avec huit joueurs en tenue, et on rappelle la liste des absents ponctuels : Ja Morant (coude gauche), Scotty Pippen Jr. (douleur à l’orteil droit), Santi Aldama (genou), Ty Jerome (mollet), Cedric Coward (genou droit), le nouveau venu Taj Gibson (remise en condition), Taylor Hendricks (douleur au pouce droit) et Brandon Clarke (mollet). Zach Edey et Kentavious Caldwell-Pope sont d’ores et déjà forfaits pour le reste de la saison.

Rookies. Même si la saison d’Egor Emin est terminée à cause d’un problème à la voûte plantaire, Jordi Fernandez avait aligné trois rookies dans son cinq de départ. Sur le banc, une belle dose de joueurs de G-League comme Tyson Etienne, EJ Lidell ou encore Chaney Johnson.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.