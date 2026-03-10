Matchs
Nolan Traoré et les Nets gâchent le record en carrière de Rayan Rupert

NBA – Malgré 20 points de Rayan Rupert, les Grizzlies s’inclinent 126-115 sur le parquet des Nets de Nolan Traoré (17 points).

Privés de leur meilleur marqueur Michael Porter Jr., laissé au repos, les Nets ont tout de même enchaîné une deuxième victoire consécutive en battant les Grizzlies 126-115 au Barclays Center. Les deux »Frenchies« de la soirée ont brillé avec 17 points pour Nolan Traoré et 20 points pour Rayan Rupert.

Le début de match avait d’abord tourné à l’avantage des Grizzlies. Très adroits à longue distance, les joueurs de Tuomas Iisalo plantent 6 de leurs 8 premiers tirs à 3-points. Rayan Rupert s’est particulièrement illustré dans ce premier quart-temps avec huit points, et Memphis a même pris jusqu’à dix longueurs d’avance (20-10) face à des Nets encore en rodage.

Brooklyn a cependant réagi en fin de premier quart-temps. Une séquence offensive conclue par un tir primé de Ziaire Williams, bien servi par Ben Saraf, a permis aux Nets de revenir puis de reprendre l’avantage (33-31).

L’impact d’Agbaji

Dans le deuxième quart-temps, Ochai Agbaji a donné un vrai coup d’accélérateur à Brooklyn. L’ailier inscrit sept points dans les premières minutes, profitant du jeu de transition et de sa vitesse. Nolan Traoré est tout aussi adroit avec un parfait 3 sur 3 à 3-points, contribuant à creuser un premier écart (49-39). À la pause, les Nets mènent 65-57 avec une belle présence dans la dans la peinture grâce à Nic Claxton et Day’Ron Sharpe.

Les Grizzlies n’ont toutefois pas lâché prise après la pause. En début de troisième quart-temps, ils ont encore trouvé la cible à trois points et sont revenus à -4 (80-76). Brooklyn est resté devant, mais sans parvenir à se détacher, chaque tentative de retour de Memphis étant immédiatement suivie d’un tir important des Nets pour conserver une ou deux possessions d’avance.

Le match a finalement basculé en début de quatrième quart-temps. Revenu en jeu, Day’Ron Sharpe inscrit sept points en moins de trois minutes et lance un »run« décisif (14-4) pour Brooklyn. L’intérieur ajoute même un tir primé avant de conclure par un dunk spectaculaire, permettant aux Nets de creuser un nouvel écart supérieur à dix points (101-90).

Dans les dernières minutes, Brooklyn a définitivement sécurisé la victoire grâce à plusieurs tirs extérieurs supplémentaires de Drake Powell, Agbaji et Jalen Wilson (114-95). Jordi Fernandez a même pu offrir ses premières minutes en NBA à Chaney Johnson pour une victoire finale 126-115.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Hécatombe. Les Grizzlies se sont présentés avec huit joueurs en tenue, et on rappelle la liste des absents ponctuels : Ja Morant (coude gauche), Scotty Pippen Jr. (douleur à l’orteil droit), Santi Aldama (genou), Ty Jerome (mollet), Cedric Coward (genou droit), le nouveau venu Taj Gibson (remise en condition), Taylor Hendricks (douleur au pouce droit) et Brandon Clarke (mollet). Zach Edey et Kentavious Caldwell-Pope sont d’ores et déjà forfaits pour le reste de la saison.

Rookies. Même si la saison d’Egor Emin est terminée à cause d’un problème à la voûte plantaire, Jordi Fernandez avait aligné trois rookies dans son cinq de départ. Sur le banc, une belle dose de joueurs de G-League comme Tyson Etienne, EJ Lidell ou encore Chaney Johnson.

Brooklyn Nets / 126 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Nolan Traoré 23 6/9 4/5 1/2 0 1 1 4 1 0 1 1 11 17 18
Danny Wolf 28 5/12 2/6 2/3 2 7 9 2 3 1 1 1 1 14 18
Noah Clowney 20 3/9 1/3 3/4 0 3 3 3 1 1 3 1 -10 10 8
Nicolas Claxton 21 3/5 0/0 3/3 2 6 8 5 1 0 2 2 3 9 20
Drake Powell 27 3/7 3/6 0/0 1 2 3 2 1 0 1 0 -3 9 9
Day'Ron Sharpe 17 8/11 1/1 2/2 3 2 5 2 3 2 2 1 16 19 24
Ochai Agbaji 22 8/9 2/3 0/0 1 2 3 1 1 2 2 1 14 18 22
Ziaire Williams 19 4/7 1/2 2/3 1 3 4 4 2 2 1 0 22 11 16
Jalen Wilson 23 2/2 2/2 0/0 0 3 3 4 4 1 1 0 31 6 13
Ben Saraf 25 1/6 0/1 2/2 0 2 2 7 1 0 3 1 0 4 6
Chaney Johnson 5 2/2 0/0 0/0 0 1 1 0 1 1 0 1 -10 4 7
Tyson Etienne 5 1/4 1/3 0/0 0 0 0 1 2 0 1 0 -10 3 0
E.J. Liddell 5 1/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -10 2 1
Total 47/85 17/33 15/19 10 33 43 35 21 10 19 9 126
Memphis Grizzlies / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Javon Small 33 7/14 2/4 3/5 3 4 7 3 0 2 1 0 4 19 21
GG Jackson 26 8/21 1/5 1/2 1 3 4 4 3 0 1 0 -26 18 11
Jaylen Wells 27 6/12 3/6 2/2 2 3 5 2 1 2 1 0 -12 17 19
Olivier-Maxence Prosper 32 5/10 2/5 3/3 1 3 4 1 3 0 2 1 5 15 14
Cam Spencer 26 2/4 1/2 1/1 1 1 2 8 1 1 2 2 -8 6 15
Rayan Rupert 36 5/13 4/8 6/6 2 6 8 1 4 1 2 2 -8 20 22
Walter Clayton Jr. 29 4/12 1/4 4/4 0 0 0 4 1 1 4 0 -3 13 6
Jahmai Mashack 31 3/6 0/1 1/2 3 3 6 2 2 2 1 3 -7 7 15
Total 40/92 14/35 21/25 13 23 36 25 15 9 14 8 115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

