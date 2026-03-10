Le Jazz libère le malheureux Vince Williams Jr.

On se doutait que sa blessure serait lourde de conséquences et cela n’a pas raté. En effet, Vince Williams Jr. est libéré par le Jazz à quelques semaines de la fin de son contrat. Utah disposait d’une « team option » sur son contrat pour l’an prochain, à hauteur de 2.5 millions de dollars, mais ses dirigeants ont tranché dans le vif en avance.

Pour rappel, l’arrière/ailier de 25 ans est convalescent depuis près de deux semaines, à cause de sa rupture d’un ligament croisé contractée face à Houston, à la suite d’une vilaine faute de Tari Eason.

Sur une contre-attaque loin du ballon, le joueur des Rockets avait envoyé au sol le joueur du Jazz qui revenait en défense, avant de conclure par un dunk. Au ralenti, on voyait bien le genou gauche de Vince Williams Jr. se tordre et il avait dû quitter le parquet en étant aidé par deux assistants.

« Ce n’est pas du basket » avait fulminé Will Hardy, le coach mormon, et c’est donc la carrière de l’ancien pensionnaire de VCU qui prend un nouveau tournant. Passé de Memphis à Utah début février, dans le cadre du transfert de Jaren Jackson Jr, le gaucher n’avait pu disputer que 6 petits matchs avec sa nouvelle équipe.

Vince Williams Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MEM 15 7:00 30.0 14.3 100.0 0.3 0.7 1.0 0.3 0.8 0.4 0.3 0.1 2.0 2023-24 MEM 52 27:37 44.6 37.8 80.0 1.1 4.4 5.6 3.4 2.6 0.9 1.8 0.7 10.0 2024-25 MEM 27 18:29 40.1 27.4 79.2 0.8 2.8 3.6 2.0 1.7 0.4 1.2 0.3 6.6 2025-26 UTA 6 14:00 35.7 33.3 50.0 0.8 2.3 3.2 2.7 1.5 0.3 1.2 0.3 4.7 2025-26 MEM 34 21:39 35.2 30.8 80.4 1.0 3.0 4.0 4.4 2.1 0.8 1.9 0.4 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.