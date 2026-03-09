Course au MVP : Victor Wembanyama désormais dans le Top 3 ?

Victor Wembanyama vient de marquer les esprits. Alors qu’il traversait pourtant une période délicate suite au All-Star Break, le double All-Star des Spurs a ainsi frappé un grand coup en enchaînant trois grosses performances face aux Pistons, aux Clippers et aux Rockets. Malgré la fatigue lors des deux premiers matchs en back-to-back.

La nuit dernière, face à une équipe de Houston qui l’avait souvent bousculé dans le passé, il a ainsi livré un match plein de maîtrise, des deux côtés du parquet, pour terminer la partie avec 29 points à 9/13 au tir, 8 rebonds, 4 contres et 2 interceptions. De quoi booster sa cote dans la course pour la MVP…

Chez les bookmakers ou sur les marchés prédictifs comme Polymarket ou Kalshi, qui suivent l’évolution des paris en temps réel, le Français vient ainsi de doubler Cade Cunningham chez les parieurs.

Mieux que Joakim Noah et Tony Parker ?

Certes, les chances de « Wemby » d’être MVP sont minces, Shai Gilgeous-Alexander étant le grandissime favori à sa propre succession alors que le Thunder (50 victoires – 15 défaites) est toujours en tête du classement mais l’écart avec les jeunes et étonnants Spurs (47 victoires – 17 défaites) n’est pas si énorme. Et que se passerait-il dans la tête des votants si San Antonio parvenait à dépasser Oklahoma City dans la dernière ligne droite ?

« Je sais que je suis dans la discussion pour le titre de MVP, bien sûr que c’est l’un de mes buts », avait-il d’ailleurs expliqué, il y a quelques jours, lorsqu’il avait été interrogé sur le sujet. « Le principal argument en ma faveur, ce sont les résultats de l’équipe, c’est toujours le plus important. »

« Je suis conscient que je dois mettre un peu plus les gaz lors des derniers matchs de la saison pour remporter ce trophée » avait-il rajouté, visiblement à court d’énergie, suite à plusieurs performances sous ses standards.

Il a donc joint l’acte à la parole et semble en tout cas très bien parti pour devenir le Français le mieux classé de l’histoire du trophée de MVP. Pour rappel, Joakim Noah avait ainsi fini à la 4e place en 2013/14 alors que Tony Parker s’était lui contenté de la 5e place lors de la campagne 2011/12.

Même si beaucoup de choses dépendront également de la fameuse limite des 65 matchs, tant pour Victor Wembanyama que pour les autres prétendants au trophée Michael Jordan, notamment Nikola Jokic.



Course au MVP : à quelle place finira Victor Wembanyama ?

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 50 29:07 50.5 35.0 81.7 1.9 9.2 11.1 2.9 2.7 1.0 2.5 3.0 23.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.