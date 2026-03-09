Aaron Gordon à la recherche du rythme perdu

Le retour d’Aaron Gordon face aux Knicks a été éclipsé par deux événements plus marquants : d’abord la lourde défaite des Nuggets (-39), puis la blessure de Jamal Murray, sorte de cruel symbole des difficultés pour Denver de maintenir une infirmerie vide, de conserver son cinq majeur sur le parquet.

Malgré ces bémols, la bonne nouvelle demeure : l’intérieur est revenu à la compétition après 17 matches manqués de suite. « C’est fun. Je suis reconnaissant de pouvoir jouer et d’être avec mes coéquipiers. Donc victoire ou défaite, j’ai de la gratitude. C’est mieux avec un succès évidemment, c’est ce qu’on cherche au quotidien, mais j’ai déjà de la chance de jouer », commente l’ancien d’Orlando.

En 21 minutes, Aaron Gordon a seulement compilé 3 points, 3 rebonds et 3 passes. Son seul panier fut un dunk, et pour le reste, il termine avec un vilain 1/7 au shoot dont trois échecs à 3-pts. Un match timide, ce qui est logique quand on a raté tant de temps – son dernier match datait du 23 janvier – et qu’il faut retrouver des sensations.

« N’importe qui dans la ligue peut mettre des shoots si on ne parle pas de cardio, quand la fatigue n’est pas là, mais dès qu’on commence à courir, ça devient plus dur de mettre des tirs, d’être bien placé », rappelle-t-il. « Mais je ne suis pas là pour me trouver des excuses. J’ai été mauvais et je sais que ça a affecté notre prestation. »

Ne pas rechuter surtout

Le joueur, si précieux dans la machine collective de Denver, est à la recherche du rythme perdu et quand on court après, il y a du déchet au shoot et des retards dans les déplacements en défense. « Je dois être meilleur et je le serai quand j’aurai plus de jambes », assure-t-il.

Le plus important, puisque le rythme va bien finir par revenir, étant de ne pas rechuter, à quelques semaines des playoffs. Ce qui lui est déjà arrivé cette saison et qui explique son absence lors de 39 des 63 matches de son équipe…

« Je viens à la salle plus tôt, bien plus tôt et je m’échauffe très sérieusement », confie le champion 2023, qui a l’esprit libre de ce côté. « Je dois rester vigilant. Néanmoins, je joue sans inquiétude. Quand on s’inquiète d’une blessure sur le terrain, c’est généralement à ce moment-là qu’elle survient. Je me sens très bien. Mon corps va bien. Je dois juste retrouver le rythme et la cadence du jeu, mais je me sens bien. »

Aaron Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 47 16:57 44.7 27.1 72.1 1.0 2.6 3.6 0.7 1.8 0.4 0.8 0.5 5.2 2015-16 ORL 78 23:53 47.3 29.6 66.8 2.0 4.5 6.5 1.6 2.0 0.8 0.8 0.7 9.2 2016-17 ORL 80 29:23 45.4 28.8 71.9 1.5 3.6 5.1 1.9 2.2 0.8 1.1 0.5 12.7 2017-18 ORL 58 32:55 43.4 33.6 69.8 1.5 6.4 7.9 2.3 1.9 1.0 1.8 0.8 17.6 2018-19 ORL 78 33:45 44.9 34.9 73.1 1.7 5.7 7.4 3.7 2.2 0.7 2.1 0.7 16.0 2019-20 ORL 62 32:32 43.7 30.8 67.4 1.7 5.9 7.7 3.7 2.0 0.8 1.6 0.6 14.4 2020-21 DEN 25 25:55 50.0 26.6 70.5 1.5 3.2 4.7 2.2 1.6 0.7 1.2 0.6 10.2 2020-21 ORL 25 29:26 43.7 37.5 62.9 1.6 5.1 6.6 4.2 2.0 0.6 2.7 0.8 14.6 2021-22 DEN 75 31:41 52.0 33.5 74.3 1.7 4.2 5.9 2.5 2.0 0.6 1.8 0.6 15.0 2022-23 DEN 68 30:13 56.4 34.7 60.8 2.4 4.1 6.6 3.0 1.9 0.8 1.4 0.8 16.3 2023-24 DEN 73 31:28 55.6 29.0 65.8 2.4 4.1 6.5 3.5 1.9 0.8 1.4 0.6 13.9 2024-25 DEN 51 28:22 53.1 43.6 81.0 1.6 3.3 4.8 3.2 1.6 0.5 1.4 0.3 14.7 2025-26 DEN 24 27:38 50.0 38.9 78.4 1.3 4.7 6.0 2.5 1.6 0.7 1.0 0.2 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.