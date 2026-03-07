Les Nuggets démoralisés par la blessure de Jamal Murray

Pendant plusieurs jours durant la saison régulière, Jamal Murray s’est retrouvé à être le dernier titulaire des Nuggets debout, tandis que ses coéquipiers peuplaient l’infirmerie. Bien seul dans le cinq majeur, il a tenu la baraque. Mais, ironie de l’histoire, le soir où Aaron Gordon revient et celui où Denver peut enfin aligner son véritable cinq de départ, le meneur de jeu s’est blessé…

En fin de première période face aux Knicks, le Canadien a été poussé par OB Anunoby et, en reculant, son pied gauche est venu heurter celui de Nikola Jokic. Le ralenti n’est pas joli, sa cheville ayant sévèrement tourné.

« Dès qu’un joueur revient, dans le même match, on en perd un autre »

« On va regarder ça ce samedi. Il avait vraiment mal. On connaît tous Jamal, quand il se tord la cheville, il revient et joue », commente David Adelman qui, cette fois, n’a pas pu compter sur son All-Star en seconde période.

Dès lors, le retour d’Aaron Gordon est presque passé inaperçu, puisque la perspective de perdre le meneur de jeu pendant plusieurs jours ou semaines aussi près des playoffs n’est pas réjouissante.

« Ça fait chier de le voir se blesser », lâche Christian Braun, lourdement blessé à la cheville durant la saison également. « Avant le match, l’ambiance était vraiment bonne. On était enthousiaste avec le retour de Gordon, le cinq majeur enfin aligné. On a joué ensemble quoi, 12 minutes ? C’est chiant pour Jamal. »

Les blessures n’ont pas laissé tranquille Denver cette année et le symbole de cette soirée est tellement cruel : Aaron Gordon revient, Jamal Murray s’en va. « C’est dingue », ne peut que constater David Adelman. « Dès qu’un joueur revient, dans le même match, on en perd un autre. »

Quand trop, c’est trop

Ce va-et-vient à l’infirmerie finit mécaniquement par avoir un impact moralement sur le groupe. Les Knicks ont réalisé un match remarquable et profité aussi d’un coup de mou de leur adversaire, plombé par la malchance et l’image de voir Jamal Murray rejoindre les vestiaires soutenu par deux coéquipiers.

« Je pense que c’est la première fois depuis un bon moment qu’on baisse les bras », regrette Nikola Jokic. « Enfin, on n’a peut-être pas abandonné, mais ils étaient meilleurs que nous, avaient une meilleure énergie. C’est évident que la blessure de Jamal n’a pas aidé. »

Le coach de Denver fait la même analyse sur son triple MVP pour justifier cette défaite de 39 points où rien n’a fonctionné offensivement. « Les gars ont lâché prise. Ils n’ont pas été compétitifs. Après trois minutes dans le troisième quart-temps et jusqu’à la fin, excepté DaRon Holmes, personne n’a fait les efforts. Donc pas la peine de demander un temps-mort, il suffit de laisser jouer. Les Knicks ont été bons, on a été nuls », conclut le technicien.

Jamal Murray was backpedaling while defending OG Anunoby and his left ankle rolled over Nikola Jokic’s foot (h/t @NBA_NewYork)pic.twitter.com/qipkQ8aMST — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) March 7, 2026

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 21:53 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 31:40 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.3 16.7 2018-19 DEN 75 32:38 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32:16 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 35:30 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 32:49 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.2 20.0 2023-24 DEN 59 31:33 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 2024-25 DEN 67 36:05 47.4 39.3 88.6 0.7 3.2 3.9 6.0 1.9 1.4 2.1 0.5 21.4 2025-26 DEN 58 35:14 48.4 43.2 88.2 0.4 4.0 4.4 7.3 1.6 1.0 2.4 0.4 25.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.