Le retour se rapproche pour Aaron Gordon

Malgré les blessures des uns et les performances très moyennes des autres, Cam Johnson surtout, les Nuggets restent à flot avec leur cinquième place dans la conférence Ouest (38-24). Ils ne sont vraiment pas loin du podium et les voir finir dans le Top 3 n’est pas à exclure. Surtout si Aaron Gordon revient vite et ne se blesse plus.

En effet, The Athletic annonce que l’intérieur vise un retour ce vendredi contre les Knicks, au lendemain de la rencontre face aux Lakers. Néanmoins, la prudence domine à Denver.

Pour deux raisons : parce que l’ancien d’Orlando est très précieux et aussi parce qu’il est très fragile cette saison. Il s’est blessé le 23 janvier et, souffrant d’une élongation des ischio-jambiers, s’est retrouvé bloqué à l’infirmerie depuis 16 matches maintenant. Et avant ça, il ne faut pas oublier qu’il avait déjà été victime de la même blessure et avait raté pas moins de 19 rencontres en début de saison.

En clair, Aaron Gordon a été absent de 39 des 62 matches des Nuggets cette saison. Avec lui, les champions 2023 ont gagné 17 matches pour 6 défaites ; sans lui, c’est un bilan de 21 victoires pour 18 défaites. Comme Peyton Watson est également forfait depuis un mois, Denver espère les retrouver pour se lancer à 100% dans la dernière ligne droite de la saison régulière.

Aaron Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 47 16:57 44.7 27.1 72.1 1.0 2.6 3.6 0.7 1.8 0.4 0.8 0.5 5.2 2015-16 ORL 78 23:53 47.3 29.6 66.8 2.0 4.5 6.5 1.6 2.0 0.8 0.8 0.7 9.2 2016-17 ORL 80 29:23 45.4 28.8 71.9 1.5 3.6 5.1 1.9 2.2 0.8 1.1 0.5 12.7 2017-18 ORL 58 32:55 43.4 33.6 69.8 1.5 6.4 7.9 2.3 1.9 1.0 1.8 0.8 17.6 2018-19 ORL 78 33:45 44.9 34.9 73.1 1.7 5.7 7.4 3.7 2.2 0.7 2.1 0.7 16.0 2019-20 ORL 62 32:32 43.7 30.8 67.4 1.7 5.9 7.7 3.7 2.0 0.8 1.6 0.6 14.4 2020-21 DEN 25 25:55 50.0 26.6 70.5 1.5 3.2 4.7 2.2 1.6 0.7 1.2 0.6 10.2 2020-21 ORL 25 29:26 43.7 37.5 62.9 1.6 5.1 6.6 4.2 2.0 0.6 2.7 0.8 14.6 2021-22 DEN 75 31:41 52.0 33.5 74.3 1.7 4.2 5.9 2.5 2.0 0.6 1.8 0.6 15.0 2022-23 DEN 68 30:13 56.4 34.7 60.8 2.4 4.1 6.6 3.0 1.9 0.8 1.4 0.8 16.3 2023-24 DEN 73 31:28 55.6 29.0 65.8 2.4 4.1 6.5 3.5 1.9 0.8 1.4 0.6 13.9 2024-25 DEN 51 28:22 53.1 43.6 81.0 1.6 3.3 4.8 3.2 1.6 0.5 1.4 0.3 14.7 2025-26 DEN 23 27:55 50.9 40.0 78.9 1.3 4.9 6.2 2.5 1.7 0.7 1.0 0.2 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.