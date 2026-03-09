Pour Cooper Flagg, une première faute technique sur fond de frustration

« J’étais frustré, j’avais besoin que ça sorte. Maintenant, je dois passer à autre chose. » Ainsi s’exprime Cooper Flagg au sujet de la première faute technique en carrière dont il a écopé hier sur le parquet des Raptors.

Sur une action à l’entame du quatrième quart-temps, il a attaqué le cercle avec sa main gauche, mais n’a pas obtenu de coup de sifflet sur la contestation de Jakob Poeltl. Résultat, il a continué à râler auprès de l’officiel en revenant en défense et a été logiquement sanctionné.

« Il a le droit d’exprimer son ressenti aux officiels, et c’est ce qu’il a fait. Sa technique ne me dérange pas, mais il faut aussi comprendre qu’on joue à l’extérieur. La frustration peut s’installer, mais il faut garder son sang-froid et continuer à attaquer jusqu’au coup de sifflet. C’est le jeu. C’était sa première faute technique, ce ne sera pas la dernière […] Si le sifflet ne retentit pas, il faut continuer à jouer », préconise Jason Kidd.

Sur ce match, sa jeune vedette n’a obtenu que trois lancers-francs (2/3) et s’est contentée de 17 points (7/17 aux tirs) en 29 minutes. Son temps de jeu étant encore limité alors qu’il a été contraint de rester plusieurs semaines à l’infirmerie pour une blessure au pied.

Un retour peu évident à la compétition

« Je dois être meilleur, apprendre à ralentir un peu le jeu. Je joue un peu trop vite depuis mon retour, mais bon, je ne sais pas trop pourquoi », concède le rookie qui tourne à 17 points de moyenne depuis son retour à seulement 34% de réussite aux tirs.

Sa colère exprimée sur cette action était sans doute aussi liée au contexte de la partie. À ce moment du match, ses Mavs étaient menés de 23 points et allaient finir par perdre de 30 unités.

« Il apprend au quotidien, c’est certain. Forcément, la frustration était là ce soir. Collectivement, on aurait pu être plus soudés et se pousser les uns les autres pour garder la tête haute malgré les circonstances. C’était l’un de ces soirs sans, où la frustration et tout ce qui va avec ont fini par prendre le dessus », juge Daniel Gafford, selon qui le rookie a quand même fait « un pas dans la bonne direction ».

Les Mavs, aussi, ont fait un pas de plus, mais vers les tréfonds de la conférence Ouest en concédant une 7e défaite de rang. Le sentiment du rookie face à cette situation ? « Je prends les choses au jour le jour, j’essaie d’en tirer du positif et de progresser en chemin. C’est tout ce qu’on peut faire. Au bout du compte, il faut simplement rester positif et continuer à avancer dans la bonne direction. »

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 52 33:45 47.2 29.5 80.7 1.1 5.4 6.6 4.2 2.2 1.2 2.3 0.9 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.