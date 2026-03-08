Nouveau président du syndicat des joueurs, Fred VanVleet fait face au casse-tête des paris sportifs

En novembre dernier, Jimmy Butler était accosté par un homme dans les rues de San Francisco. L’échange, filmé, avait été diffusé sur les réseaux sociaux, l’ailier des Warriors se faisant insulter à cause d’un pari à 3 000 dollars perdu sur un match à 30 points. « Tu travailles pour Las Vegas ? » lançait le parieur en colère…

Pour Fred VanVleet, nouveau président du syndicat des joueurs, les incidents du genre sont un gros sujet, et le deviendront sans doute encore davantage à l’avenir. « Si Jimmy entre dans l’escalade et que quelqu’un pointe une arme sur lui, ça devient très réel » explique-t-il sur l’agressivité décuplée des fans qui parient sur les matchs.

« Ce n’est pas suffisamment important (l’ensemble des revenus générés par les paris sportifs) pour que cela en vaille la peine », continue Fred VanVleet. « Pour nous ou pour la ligue, très franchement. »

Un revenu marginal pour la NBA et les joueurs ?

On parle ainsi d’environ 100 millions de dollars par saison, soit 1% du gâteau annuel partagé par la NBA et les joueurs, qui était d’environ 10.3 milliards de dollars pour la saison 2024/25.

Fred VanVleet et David Kelly, le nouveau directeur exécutif du syndicat des joueurs, expliquent que le but du NBPA est donc de limiter certains paris, notamment sur les performances des joueurs. De son côté, la NBA défend le maintien des paris sportifs dans un cadre légal et contrôlé.

« Nous pensons qu’un cadre juridique est bien meilleur, car il garantit la transparence et la responsabilité dans le secteur », répond Mike Bass, porte-parole de la ligue, lorsqu’on l’interroge sur le sujet. La NBA souligne d’ailleurs que ses partenariats avec les opérateurs de paris sportifs incluent justement des dispositifs de surveillance de l’intégrité, précisément pour repérer d’éventuelles dérives, comme dans le cas impliquant Jontay Porter.