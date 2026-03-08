Lui le premier, Rudy Gobert regrette que les Wolves se plaignent trop

Alors que les Wolves surfaient sur une belle série de cinq victoires de suite, les hommes de Chris Finch sont retombés illico de leur nuage, battus sévèrement à domicile par le Magic (119-92). Le 0 sur 15 aux tirs du tandem McDaniels – DiVincenzo n’a évidemment pas aidé, mais Rudy Gobert pointe du doigt l’attitude, de lui et de ses partenaires, face aux arbitres.

« J’ai eu l’impression que nous étions tous, moi le premier, parfois à juste titre, mais bien trop souvent, en train de nous plaindre » a-t-il confié dans le vestiaire. « Nous n’étions pas l’équipe que nous voulons être mentalement. On doit être plus résistants, que ce soit quand il y a de mauvais coups de sifflet, quand les tirs ne rentrent pas ou quand les choses ne vont pas dans notre sens. On doit être plus durs mentalement. »

Le Magic impose son identité

Comme l’avait récemment souligné Victor Wembanyama, le Magic a l’art de faire déjouer ses adversaires par son agressivité et ses provocations. Là où les Spurs avaient répondu par le jeu, les Wolves sont tombés dans le piège.

« Ce n’était pas seulement physique, c’était surtout mental. Je pense qu’ils ont été plus résilients. Ils n’ont pas laissé la dimension physique perturber leur jeu. Au contraire, ils ont imposé leur identité. Ils ont fait du bon travail » reconnaît le Français, auteur de 12 points à 100% aux tirs. « De notre côté, j’ai l’impression qu’on s’est un peu tirer une balle dans le pied en perdant certaines batailles mentales. »

Qu’en pense Chris Finch ? « L’effort était globalement là » a tenu à préciser le coach des Wolves. « Mais il y a eu beaucoup d’erreurs par rapport au plan de jeu, et ça a vraiment pesé. Certaines actions ont pu ressembler à un manque d’effort, mais je pense que c’étaient davantage des erreurs mentales que physiques. On a beaucoup trop essayé d’aller au contact. On aurait dû trouver les sorties de balle vers les tireurs plus tôt. Quand on les trouvait, c’était souvent une seconde trop tard. »