Pour Victor Wembanyama, le Magic ne voulait pas jouer au basket

Incertain avant la rencontre face au Magic à cause de son mollet, Victor Wembanyama était bien en tenue à l’entre-deux, et le pivot des Spurs en a mis plein la vue avec ses 25 points, 8 rebonds, 5 contres et 4 interceptions.

On retiendra notamment deux contres hallucinants où il est largement en retard avant de bâcher Anthony Black en première mi-temps, puis Jalen Suggs en seconde. Deux gestes propres qui contrastaient avec le jeu physique, voire « sale » du Magic, à l’image de ce gros tampon de Desmond Bane en 4e quart-temps. En clair, Orlando voulait pourrir le match, et Victor Wembanyama est satisfait d’avoir gardé son calme.

« Je ne pense pas avoir été frustré. Je sais qu’ils jouent comme ça parce qu’ils ne veulent pas jouer au basket, justement. Ils ne veulent pas faire un vrai match de basket » explique « Wemby » en conférence de presse. « Mais notre boulot en attaque, c’est justement d’en faire un match de basket, et c’est comme ça qu’on les bat. Après, c’est le jeu. C’est comme ça tous les soirs. »

« Une journée interminable »

C’était aussi une rencontre très particulière en raison des cinq heures de retard. Au lieu de rentrer samedi à San Antonio, les Spurs sont rentrés dimanche, obligeant la NBA à décaler l’entre-deux.

« Ça a été une journée interminable. On est debout depuis 6 heures du matin, heure de Charlotte, et là il est presque minuit » sourit le Français, avant de saluer l’organisation de la NBA. « Ce n’était certainement pas les meilleures conditions, mais quand même meilleures que beaucoup d’autres… J’ai clairement connu pire dans ma carrière. Il n’y avait pas d’excuse. Il fallait être prêts ce soir. Honnêtement, ça n’a pas vraiment d’importance. J’ai déjà vécu des back-to-back bien pires. Je n’y étais pas, mais par exemple l’équipe avait déjà joué à San Antonio, puis voyagé à Orlando et atterri vers 4 heures du matin. Ça, c’est bien plus dur que ce qu’on a fait aujourd’hui. »

Au passage, Victor Wembanyama rend hommage à la NBA et aux Spurs pour l’organisation générale d’une telle journée. Les joueurs restent protégés au maximum.

« Le gros avantage en NBA, et ça va dans les deux sens, c’est que les équipes font très attention à ça, tout comme les joueurs individuellement. Tout ce que les équipes organisent pour les joueurs en déplacement est très personnalisé. Pour moi, quand j’arrive à l’hôtel, il y a une valise avec tout ce dont j’ai besoin pour dormir : peut-être dix objets différents que le staff installe dès qu’on arrive. Dans l’avion aussi, j’ai tout ce qu’il me faut. La NBA a énormément de moyens, les franchises ont beaucoup de pouvoir pour s’adapter à toutes les situations. Et même aujourd’hui, tout était rendu plus facile qu’ailleurs » peut-il ainsi conclure.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 34 28:56 50.4 36.4 83.3 2.0 9.1 11.1 2.7 2.8 0.9 2.7 2.6 24.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.