À 36 ans, Draymond Green découvre de nouvelles responsabilités

En l’absence de Stephen Curry, mais aussi de Jimmy Butler, Draymond Green est devenu le patron des Warriors depuis un mois. Même si son CV et son expérience parlent pour lui, l’intérieur n’a jamais été un guide. C’est un patron en défense, mais son sale caractère, et ses écarts de conduite, n’en font pas forcément un modèle à suivre.

Pourtant, par la force des choses, il semble transformé depuis quelques semaines, et c’est lui qui a pris Kristaps Porzingis sous son aile pour son intégration.

« Avant tout, c’est la communication. J’essaie de l’aider à recevoir le ballon dans les zones qu’il aime. J’ai regardé beaucoup de vidéo pour comprendre où se situe sa zone de confort : est-ce qu’il préfère tirer à droite, à gauche, ce genre de choses… » commente-t-il. « Et puis il faut aussi rester naturel. Il faut apprendre à connaître les gens. Quand tu arrives tous les jours, tu dis bonjour, tu demandes comment ça va, ce genre de choses. Mais d’un point de vue basket, j’essaie surtout de l’aider offensivement et défensivement à comprendre ce qu’on fait et à se mettre au niveau le plus vite possible. »

La présence de Kristaps Porzingis sous le cercle, mais aussi celle d’Al Horford, lui permettent d’élargir son champ d’action en défense, et cette nuit, face au Thunder, Draymond Green s’est carrément occupé du cas Shai Gilgeous-Alexander. Il y a quelques jours, il avait défendu sur Kawhi Leonard et Kevin Durant.

Un homme de missions

« Je crois que le staff a compris que j’ai beaucoup plus d’énergie quand j’ai ce genre de mission. Quand le coach me demande de défendre sur Kawhi, sur KD ou sur Shai, c’est un badge d’honneur » poursuit-il. « J’ai 36 ans, et quand on me confie ces responsabilités, surtout plusieurs matchs de suite, c’est une vraie fierté. Ça m’enthousiasme énormément parce que c’est un défi. Je suis même dégoûté d’avoir concédé ce tir à 3-points à la fin : il était trop en rythme, j’aurais dû être plus près de lui. »

A 36 ans, Draymond Green n’imaginait pas qu’on lui confierait de nouveaux rôles, et notamment de défendre sur quelques uns des meilleurs extérieurs de la ligue. Mais c’est justement ce qui lui permet de garder une motivation intacte dans une saison morose passée dans le ventre mou de la conférence Ouest.

« Endosser ces missions à ce stade de ma carrière, c’est incroyable. Ça me donne beaucoup d’énergie parce que mon équipe a besoin de moi sur ce matchup. Et une des raisons pour lesquelles on fait ça, c’est pour éviter d’avoir trop d’aides défensives. Donc je dois assumer cette responsabilité » conclut-il d’ailleurs. « Et puis je suis quelqu’un de très fier : je ne peux pas aller sur le terrain et me faire massacrer. Ça peut arriver contre des joueurs de ce niveau, mais je ne peux pas abandonner. Comme je l’ai dit l’autre soir, défendre sur des gars comme ça fait ressortir le meilleur de toi. Je disais aux gars sur le banc : ‘Dès que tu crois pouvoir te relâcher face à Shai, il attaque le cercle.’ Défendre sur trois des meilleurs scoreurs de la ligue, c’était vraiment plaisant. »

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GS 79 13:26 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GS 82 21:55 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GS 79 31:31 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GS 81 34:40 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GS 76 33:39 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GS 70 32:40 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GS 66 31:17 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GS 43 28:25 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GS 63 31:28 44.7 27.0 79.5 0.9 6.2 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GS 46 28:53 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GS 73 31:28 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GS 55 27:05 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GS 68 29:10 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0 2025-26 GS 51 26:51 41.1 31.5 70.5 0.7 4.9 5.6 5.2 2.9 0.8 2.7 0.6 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.