Huit mois après, Caitlin Clark se prépare à retrouver les parquets avec Team USA

Enfin, Caitlin Clark entrevoit le bout du tunnel. Placée à l’infirmerie après avoir joué seulement 13 matchs en saison WNBA l’été dernier, l’arrière All-Star d’Indiana a zappé la case »Unrivaled« afin de se remettre à 100% de ses différentes blessures, à l’aine, puis d’une contusion osseuse à la cheville gauche.

Le grand jour approche, et c’est donc sous le maillot de Team USA que le phénomène Caitlin Clark s’apprête à retrouver les terrains, à l’occasion de la fenêtre de qualifications pour la Coupe du monde qui débute ce mercredi à San Juan à Porto Rico. Et forcément, plus le temps passe, plus l’appréhension grandit après huit mois passés loin des terrains…

« Il me faudra probablement un peu de temps pour me remettre dans le bain », a-t-elle déclaré. « Je serai sans doute un peu nerveuse, ce qui n’est pas habituel chez moi, mais ça vient probablement du fait que je n’ai pas vraiment joué au basket depuis un certain temps. Je suis sûre qu’après la première minute passée à courir sur le terrain, tout ira bien. Mais plus que tout, je suis vraiment enthousiaste. Je sais combien de travail et de temps j’ai consacré pour m’assurer que mon corps soit en aussi bonne santé que possible et pour revenir ».

Los Angeles 2028 : l’objectif ultime

Déjà qualifiées pour la Coupe du monde après avoir remporté l’Americup, les Américaines doivent affronter le Sénégal, Porto Rico, l’Italie, la Nouvelle-Zélande et l’Espagne et elles profiteront de ces matchs pour monter en régime, dans une toute nouvelle configuration. Pour Caitlin Clark, cette reprise doit sonner comme un nouveau départ après une année éprouvante, physiquement mais aussi moralement, puisque pendant qu’elle devait s’employer en rééducation, son équipe d’Indiana s’est frayée un chemin jusqu’en demi-finale des playoffs, s’inclinant finalement 3-2 face aux Aces, futures championnes.

« J’ai toujours été quelqu’un qui compte uniquement sur son travail. Je pense que cela m’a certainement poussée à travailler plus dur. Mais c’est aussi probablement ce qui m’a le plus déçue, car j’ai eu l’impression d’avoir consacré beaucoup de temps et d’énergie à la saison dernière et, au final, je n’ai disputé que 13 matchs”, a-t-elle ajouté. “Ce n’est pas comme si j’avais eu une blessure où je savais que j’allais rater six mois. Avec les blessures aux tissus mous, c’est parfois davantage un combat mental, parce que tu ne sais jamais vraiment quand tu vas revenir ou reprendre le cinq-contre-cinq. Donc ça fait juste du bien de se sentir à nouveau en bonne santé et d’avoir de solides mois d’entraînement derrière moi avant de retrouver le jeu”.

Après avoir évolué sous le maillot américain en sélections de jeunes, Caitlin Clark s’apprête à vivre sa première sélection avec Team USA aux côtés de la nouvelle génération puisqu’elle fera équipe avec Paige Bueckers, Rhyne Howard, Kiki Iriafen ou encore son “ennemie« Angel Reese. Une première qui devrait en appeler un paquet d’autres puisqu’après la Coupe du monde 2026 en Allemagne, les Américaines auront l’esprit tourné vers les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. “Il y a encore beaucoup à faire pour y arrive. C’est évidemment mon objectif, mais il y a la Coupe du Monde avant. J’ai beaucoup à apprendre”, a-t-il glissé.