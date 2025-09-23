Paige Bueckers rejoint le casting de la ligue Unrivaled

Le projet Unrivaled, lancée par Breanna Stewart et Napheesa Collier, est une vraie réussite, et lundi, les dirigeants de cette ligue de 3×3 ont dévoilé les noms de six premières joueuses qui participeront à la deuxième saison, dont Paige Bueckers, la Rookie Of The Year en WNBA.

En avril dernier, l'arrière des Wings avait paraphé un contrat de trois ans avec cette ligue, devenant également investisseuse. Comme les autres joueuses de cette ligue, Paige Bueckers va gagner quatre fois plus, en dix semaines, que pendant toute la saison WNBA où elle a touché environ 80 000 dollars. En moyenne, la saison passée, les joueuses d'Unrivaled avaient en effet touché plus de 220 000 dollars chacune !

Aucune Française ?

Outre Paige Bueckers, on a découvert deux autres nouvelles joueuses avec Saniya Rivers (Sun), 8e choix de la dernière Draft et Erica Wheeler (Storm). Elles accompagnent dans cette première salve de noms Alyssa Thomas, Rickea Jackson et Satou Sabally, déjà présentes la saison passée.

Chaque jour, jusqu'au 1er octobre, Unrivaled dévoilera six nouveaux noms, et a priori, il n'y aura pas de Française puisque Dominique Malonga et les autres sont reparties en Europe.

Puis en novembre, seront connus les effectifs de chaque franchise, tandis que la saison commencera le 5 janvier 2026. Au total, il y a aura 54 joueuses, et pour accueillir tout le monde, deux équipes sont nées : le Hive et le Breeze.