L’air de Denver plaît beaucoup à OG Anunoby

La saison dernière, les Knicks avaient déroulé lors de leur passage à Denver, avec un OG Anunoby de gala, auteur de son record en carrière (40 points). Cette saison, même scénario. L’ailier a encore été impressionnant avec 34 points à 11/17 au shoot, dont 6/11 à 3-pts, 7 rebonds, 5 passes et 4 interceptions, le tout en 32 minutes. « C’est clair qu’il a fait un match exceptionnel », résume Mike Brown.

Visiblement, la ville de Denver plaît beaucoup au Britannique alors que beaucoup de joueurs souffrent parfois quand ils passent par « Mile High City ». « Il aime Denver, il aime l’altitude », glisse Josh Hart puisque, rappelons-le, la ville du Colorado est située à 1 600 mètres d’altitude. « Il défend sur les cinq positions et en attaque, il trouve ses positions, met dedans. Il est une force. »

L’ancien de Toronto a été le meilleur joueur de son équipe, celui qui a incarné la superbe performance collective des Knicks dans cette rencontre. Et même s’il a écœuré les Nuggets avec ses tirs de loin, son coach a aussi voulu mettre l’accent sur sa défense.

« Il est à un niveau supérieur. S’il continue comme ça, il est au niveau du trophée de défenseur de l’année et sûrement dans la First Team All-Defense », insiste Mike Brown. « Il s’occupe des meneurs de jeu et défend aussi sur Nikola Jokic, plusieurs fois MVP. Puis, il gère tous les autres au milieu de ça. »

OG Anunoby Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 TOR 74 20:01 47.1 37.1 62.9 0.6 1.9 2.5 0.7 1.8 0.7 0.6 0.2 5.9 2018-19 TOR 67 20:11 45.3 33.2 58.1 0.9 2.1 2.9 0.7 2.1 0.7 0.8 0.3 7.0 2019-20 TOR 69 29:57 50.5 39.0 70.6 1.2 4.1 5.3 1.6 2.4 1.4 1.1 0.7 10.6 2020-21 TOR 43 33:20 48.0 39.8 78.4 1.3 4.3 5.5 2.2 2.7 1.5 1.7 0.7 15.9 2021-22 TOR 48 36:00 44.3 36.3 75.4 1.5 4.0 5.5 2.6 2.7 1.5 1.7 0.5 17.1 2022-23 TOR 67 35:37 47.6 38.7 83.8 1.4 3.5 5.0 2.0 3.0 1.9 2.0 0.7 16.8 2023-24 NY 23 34:52 48.8 39.4 79.1 1.0 3.4 4.4 1.5 2.5 1.7 1.7 1.0 14.1 2023-24 TOR 27 33:20 48.9 37.4 71.7 0.9 3.0 3.9 2.7 2.3 1.0 1.6 0.5 15.1 2024-25 NY 74 36:34 47.6 37.2 81.0 1.3 3.5 4.8 2.2 2.3 1.5 1.4 0.9 18.0 2025-26 NY 50 33:02 47.8 36.9 80.0 1.3 3.9 5.2 2.2 2.5 1.7 1.9 0.8 16.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.