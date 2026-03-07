L’air de Denver plaît beaucoup à OG Anunoby

La saison dernière, les Knicks avaient déroulé lors de leur passage à Denver, avec un OG Anunoby de gala, auteur de son record en carrière (40 points). Cette saison, même scénario. L’ailier a encore été impressionnant avec 34 points à 11/17 au shoot, dont 6/11 à 3-pts, 7 rebonds, 5 passes et 4 interceptions, le tout en 32 minutes. « C’est clair qu’il a fait un match exceptionnel », résume Mike Brown.
Visiblement, la ville de Denver plaît beaucoup au Britannique alors que beaucoup de joueurs souffrent parfois quand ils passent par « Mile High City ». « Il aime Denver, il aime l’altitude », glisse Josh Hart puisque, rappelons-le, la ville du Colorado est située à 1 600 mètres d’altitude. « Il défend sur les cinq positions et en attaque, il trouve ses positions, met dedans. Il est une force. »
L’ancien de Toronto a été le meilleur joueur de son équipe, celui qui a incarné la superbe performance collective des Knicks dans cette rencontre. Et même s’il a écœuré les Nuggets avec ses tirs de loin, son coach a aussi voulu mettre l’accent sur sa défense.
« Il est à un niveau supérieur. S’il continue comme ça, il est au niveau du trophée de défenseur de l’année et sûrement dans la First Team All-Defense », insiste Mike Brown. « Il s’occupe des meneurs de jeu et défend aussi sur Nikola Jokic, plusieurs fois MVP. Puis, il gère tous les autres au milieu de ça. »
|OG Anunoby
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2017-18
|TOR
|74
|20:01
|47.1
|37.1
|62.9
|0.6
|1.9
|2.5
|0.7
|1.8
|0.7
|0.6
|0.2
|5.9
|2018-19
|TOR
|67
|20:11
|45.3
|33.2
|58.1
|0.9
|2.1
|2.9
|0.7
|2.1
|0.7
|0.8
|0.3
|7.0
|2019-20
|TOR
|69
|29:57
|50.5
|39.0
|70.6
|1.2
|4.1
|5.3
|1.6
|2.4
|1.4
|1.1
|0.7
|10.6
|2020-21
|TOR
|43
|33:20
|48.0
|39.8
|78.4
|1.3
|4.3
|5.5
|2.2
|2.7
|1.5
|1.7
|0.7
|15.9
|2021-22
|TOR
|48
|36:00
|44.3
|36.3
|75.4
|1.5
|4.0
|5.5
|2.6
|2.7
|1.5
|1.7
|0.5
|17.1
|2022-23
|TOR
|67
|35:37
|47.6
|38.7
|83.8
|1.4
|3.5
|5.0
|2.0
|3.0
|1.9
|2.0
|0.7
|16.8
|2023-24
|NY
|23
|34:52
|48.8
|39.4
|79.1
|1.0
|3.4
|4.4
|1.5
|2.5
|1.7
|1.7
|1.0
|14.1
|2023-24
|TOR
|27
|33:20
|48.9
|37.4
|71.7
|0.9
|3.0
|3.9
|2.7
|2.3
|1.0
|1.6
|0.5
|15.1
|2024-25
|NY
|74
|36:34
|47.6
|37.2
|81.0
|1.3
|3.5
|4.8
|2.2
|2.3
|1.5
|1.4
|0.9
|18.0
|2025-26
|NY
|50
|33:02
|47.8
|36.9
|80.0
|1.3
|3.9
|5.2
|2.2
|2.5
|1.7
|1.9
|0.8
|16.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.