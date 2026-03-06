Anthony Edwards et les Wolves retrouvent enfin du plaisir

Depuis la fin du « All-Star Break », les Wolves affichent une excellente dynamique, avec six victoires en sept matchs, portés par un Anthony Edwards très en forme. Ce n’est pas RJ Barrett qui dira le contraire : le Canadien a été victime de l’un des « posters » de la saison lors de la victoire de Minnesota face à Toronto.

« Quand je l’ai vu partir, je me tenais prêt à recevoir la balle, » raconte Rudy Gobert. « Puis, quand je l’ai vu poser ses appuis, je me suis dit : ‘Oh non, il ne va pas faire ça.’ Ensuite, quand il s’élève, sa puissance et son explosivité sont impressionnantes à voir de près. »

Une action qui illustre l’excellente forme de la star des Wolves. Sur les sept derniers matchs, il tourne ainsi à 31 points de moyenne, à 51% au tir et à 43% à 3-points, avec un pic à 41 unités face aux Grizzlies.

Au-delà de cette simple ligne statistique, Anthony Edwards s’est imposé comme l’un des joueurs les plus « clutch » de la saison. Lors de cette série de victoires des Wolves, il a pris les choses en main face aux Clippers puis aux Grizzlies pour faire basculer la rencontre dans les derniers instants.

Anthony Edwards a le sourire

« Maintenant que nous avons disputé 60 matchs avec lui à la mène, nous savons ce que nous faisons bien et ce que nous maîtrisons un peu moins, » reconnaît Chris Finch. « Une certaine sérénité s’est installée autour de tout ça. Ant a un talent incroyable, mais il est important qu’il prenne du plaisir. Il apprécie énormément les aspects les plus ludiques du jeu. Il doit ressentir l’énergie et le soutien de ses coéquipiers. C’est très important. »

Au vu des récents résultats des Wolves et de cette déclaration de Chris Finch, le vent est peut-être en train de tourner à Minneapolis. L’hiver a été compliqué pour le groupe, qui ne semblait pas très soudé. En témoigne la colère de Rudy Gobert au moment du passage à la nouvelle année, ainsi que la série de défaites subie à la mi-janvier.

Logiquement, des doutes légitimes entouraient cette équipe de Minnesota. Cependant, la pause semble avoir permis aux Wolves de resserrer leurs liens, comme le concède Anthony Edwards.

« Pouvoir m’amuser me permet de continuer à m’investir sur et en dehors du terrain, » explique-t-il. « Je suis très attaché à l’idée de famille, donc si j’ai l’impression que nous formons une famille, je vais m’amuser comme rarement. Et c’est exactement ce que je ressens en ce moment. J’ai l’impression qu’une famille est en train de se créer ici, et que c’est le début de quelque chose de vraiment intéressant. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32:08 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34:15 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 35:58 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35:04 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 79 36:21 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6 2025-26 MIN 52 35:40 49.4 40.2 78.7 0.6 4.6 5.2 3.7 1.8 1.4 2.8 0.8 29.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.