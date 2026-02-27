Anthony Edwards a donné tort à Chris Finch

Face à des Clippers très diminués, les Wolves auraient pu dérouler, mais ce ne fut pas le cas. Accroché pendant 46 minutes, Minnesota s’en est remis à sa superstar dans les derniers instants. Avant d’être décisif, Anthony Edwards s’élève à mi-distance face à Kris Dunn et Brook Lopez, mais il se manque. Un choix qui n’a pas plu à Chris Finch.

« Quand j’ai pris le tir à mi-distance face à deux joueurs, Chris Finch m’a dit que j’aurais dû passer le ballon », explique Anthony Edwards. « Je lui ai répondu : ‘Tu ne veux pas que je passe le ballon, tu veux que je tire. »

Pour joindre les actes à la parole, Anthony Edwards décide de poser le couvercle sur ce match. Si Derrick Jones Jr. ramène les Clippers à un point, le MVP du dernier All-Star Game profite d’une errance défensive californienne pour obtenir un tir à mi-distance grand ouvert. Sur la possession suivante et alors qu’on entre dans la dernière minute de la rencontre, il se retrouve, une nouvelle fois, avec le ballon en main.

Anthony Edwards multiplie les dribbles et prend un « stepback » très compliqué à 3-points face à Kris Dunn et Derrick Jones Jr… qui trouve sa cible. Un tir que certains jugeront forcé, mais pas Anthony Edwards.

Les Dieux du basket ont choisi Anthony Edwards

« Je ne m’inquiète jamais de savoir si un tir va rentrer ou non », assure Anthony Edwards. « Je pense toujours que ça va rentrer parce que je travaille énormément. Je bosse ces tirs tous les jours à l’entraînement. »

Après ce tir réussi, Anthony Edwards n’a pu s’empêcher de se tourner vers son coach, en criant « C’est ce que je fais ! », pour lui prouver qu’il pouvait rentrer ces tirs difficiles.

« Mon entraîneur et moi avons la meilleure relation possible », rassure Anthony Edwards. »Il a raison 98 % du temps. Il m’a dit de passer le ballon et c’est ce que j’aurais dû faire, mais j’ai tiré. Et c’est rentré. Les Dieux du basket étaient de mon côté ce soir. »

Interrogé en conférence de presse à ce sujet, Chris Finch a de son côté simplement souligné que le tir de sa star était « incroyable » sans développer davantage sur l’échange qui est survenu ensuite. Ainsi, grâce aux 31 points d’Anthony Edwards, les Wolves ont pu repartir de Los Angeles avec une victoire 94-88.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32:08 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34:15 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 35:58 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35:04 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 79 36:21 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6 2025-26 MIN 49 35:33 49.3 40.0 78.9 0.7 4.6 5.3 3.7 1.8 1.4 2.8 0.8 29.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.