Stephen Curry n’exclut pas qu’Anthony Edwards ou Kon Knueppel battent ses records à 3-points

« Quand James s’en est approché, c’est devenu un peu effrayant. À la mi-saison, on se demandait s’il allait tenir ce rythme. » Stephen Curry n’a pas oublié la saison 2018/19 de James Harden qui, alors qu’il évoluait encore aux Rockets, a signé sa saison la plus prolifique en volume à 3-points.

Au point de se rapprocher du record absolu du plus grand nombre de tirs primés inscrits sur une saison par un joueur. Record posté trois ans plus tôt, en 2016, par le meneur des Warriors avec 402 réussites. Le barbu s’arrêtera à 378 tirs convertis.

Ce record fou, qui se traduit par 5 paniers longue distance convertis chaque soir sur une saison, est toujours d’actualité. Tout comme celui pour le plus grand nombre de tirs derrière l’arc convertis en carrière. Toujours à l’infirmerie, le meilleur shooteur de l’histoire en est à 4 233 paniers de ce genre, avec près de 900 shoots d’avance sur son poursuivant, James Harden.

Pourtant, malgré la hauteur de la barre qu’il a placée, l’intéressé imagine d’autres joueurs venir s’emparer de ces records. « Je ne pense pas que ce soit imbattable. Mais l’ampleur de ce qu’il faudrait pour me rattraper et me dépasser, sachant que j’espère encore en ajouter au total avant que tout soit fini… C’est plutôt cool d’avoir un truc à surveiller au cours de la prochaine décennie », lâche-t-il au San Francisco Standard.

Anthony Edwards pense pouvoir l’atteindre

Il rappelle que cela implique une santé stable du joueur en question et une régularité constante au tir. « Le volume est roi aujourd’hui. Donc ça va probablement alimenter les débats pendant un moment. » Tout l’enjeu étant de savoir « qui » pourrait venir s’inviter dans ce débat. Stephen Curry a déjà deux noms en tête, deux jeunes joueurs susceptibles d’atteindre de tels volumes : Anthony Edwards et Kon Knueppel.

La star des Wolves est le premier joueur de l’histoire de la ligue à atteindre les 1 200 paniers à 3-points avant l’âge de 25 ans, avec un taux de réussite en carrière record de 40,2% cette saison. « Je pense que je vais le rattraper », lâche avec sa confiance habituelle le partenaire olympique de Stephen Curry.

Il reste 20 matchs à Anthony Edwards pour terminer sa sixième saison en NBA. Au terme de ses six premières saisons, Steohen Curry avait converti 1 191 paniers à 3-points. Anthony Edwards en est déjà à 1 289. Mais c’est lors de sa septième saison que la légende des Warriors s’était envolée avec ses 402 tirs primés.

Pour autant, Anthony Edwards pense lui aussi à le rookie des Hornets. « Il se pourrait bien qu’il le rattrape. Le petit Blanc de Charlotte, c’est ça ? Il est bon… Ce sera soit moi, soit Kon Knueppel. Je suis un grand fan de Kon Knueppel. Il sait vraiment shooter, lui. »

Stephen Curry ne serait pas fâché

« Les 400 tirs à 3-points en une saison… je considère ça comme quasiment imbattable. C’est un sommet de l’histoire de la NBA. Par contre, je ne sais pas si le record total est aussi intouchable, simplement parce qu’au début de sa carrière, (Curry) a manqué des matchs à cause de ses chevilles, mais aussi parce qu’il n’en shootait pas autant que les joueurs d’aujourd’hui », constate Kon Knueppel.

Ce dernier, qui a récemment battu le record de Keegan Murray pour le plus grand nombre de paniers à 3-points inscrits par un rookie sur une saison, va facilement dépasser le cap des 500 tentatives sur la saison, quand Stephen Curry a dû attendre sa 4e saison dans la ligue pour le faire.

Alors non, le meneur des Warriors ne ressentirait « pas du tout » d’amertume si Kon Knueppel, Anthony Edwards ou un autre venait s’emparer de ces records. Comme lui-même l’a fait avec ses prédécesseurs.

« De la même manière que Ray (Allen) a eu son moment quand je le regardais battre Reggie (Miller), c’est une sorte de passage de témoin. Vous faites des choses qui inspirent les autres, qui inspirent une façon de jouer, et vous regardez jusqu’où ils emmènent tout ça. Le contexte compte toujours dans la manière dont l’histoire est racontée, donc je ne m’inquiète pas pour ça. Ce serait plutôt cool de voir quelqu’un durer aussi longtemps et shooter avec une telle régularité tout au long de sa carrière pour y arriver », affiche-t-il.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 39 31:20 46.8 39.1 93.1 0.4 3.1 3.5 4.8 1.9 1.1 2.8 0.4 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.