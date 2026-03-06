Les Kings conservent Killian Hayes… pour le moment

Killian Hayes peut souffler : Hoopshype annonce que les Kings ont décidé de lui offrir un second contrat de dix jours et il aura donc quelques matches supplémentaire pour pouvoir se montrer et ainsi convaincre ses dirigeants de le conserver pour le reste de la saison. Voire plus…

Mais pour cela, le Français devra faire mieux que ce qu’il a proposé sur ses six premiers matchs avec Sacramento : 2.5 points et 3.3 passes de moyenne (sur 13 minutes), à un horrible 17% de réussite au shoot (dont 18% à 3-points) !

Malgré son bon passage en G-League, où il a récemment été convié au All-Star Game, Killian Hayes ne parvient toujours pas à confirmer « chez les grands ». Faisant encore preuve de maladresse, malgré bien plus d’audace lorsqu’il s’agit de prendre sa chance au tir. Et ce ne sont pas ses qualités à la création ou sa défense correcte qui parviendront à compenser, s’il ne parvient pas à sanctionner dès qu’il a des tirs ouverts.

La bonne nouvelle, c’est que le meneur de 24 ans aura des opportunités chez des Kings qui ne jouent plus rien.

Killian Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 26 25:46 35.3 27.8 82.4 0.2 2.4 2.7 5.3 2.2 1.0 3.2 0.4 6.8 2021-22 DET 66 24:57 38.3 26.3 77.0 0.5 2.6 3.2 4.2 2.8 1.2 1.7 0.5 6.9 2022-23 DET 76 28:21 37.7 28.0 82.1 0.4 2.5 2.9 6.2 2.9 1.4 2.3 0.4 10.3 2023-24 DET 42 24:00 41.3 29.7 66.0 0.3 2.6 2.8 4.9 1.8 0.9 1.2 0.5 6.9 2024-25 BKN 6 27:00 41.9 38.1 83.3 0.8 2.2 3.0 5.2 2.2 0.7 1.5 0.7 9.0 2025-26 SAC 5 13:00 14.8 18.8 0.0 1.4 1.4 3.4 1.4 0.4 0.2 0.0 2.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.