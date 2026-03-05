Soirée de retrouvailles entre Clippers et Pacers

Lors de la dernière trade deadline, les Pacers et les Clippers ont lié leur destin autour du transfert d’Ivica Zubac. Un « trade » qui implique également le choix du premier tour de la prochaine Draft d’Indiana, qui prendra la direction de la Californie s’il se situe entre les places 5 et 9.

Pour la première fois depuis cet échange, Indiana et Los Angeles se retrouvaient, et Ivica Zubac a d’abord été à l’honneur. D’abord, son vestiaire a été décoré de ballons et de photos retraçant ses meilleurs moments avec les Clippers. S’il n’a pas joué, le Croate s’est échauffé et a été acclamé par les fans présents à l’Intuit Dome.

Enfin, dès le premier temps-mort, l’ancien joueur de Los Angeles a eu droit à sa vidéo hommage, visionnée par les supporters, mais aussi par les joueurs et les membres du staff des Clippers.

« C’était formidable », souligne Tyronn Lue. « Quand vous devez transférer un joueur, c’est la pire période de la saison parce que vous perdez quelqu’un à qui vous tenez. Cela faisait huit ans qu’il était ici, c’était le plus ancien joueur de l’effectif. C’était compliqué quand il a quitté l’équipe, mais je suis content que les fans aient pu montrer à quel point ils l’appréciaient, parce qu’il le mérite. »

Sur le terrain, il n’y a pas eu de match. Les Clippers ont rapidement pris le contrôle pour un succès facile. Kawhi Leonard a brillé avec 29 points, suivi par Bennedict Mathurin, auteur de 23 unités face à son ancienne équipe. L’ex-Pacer a été important dans le 14–0 du premier quart-temps qui a permis aux Clippers de se mettre à l’abri.

Isaiah Jackson se joint à la fête

« C’est un scoreur NBA, combien de fois vais-je devoir le répéter ? », s’interroge son ancien entraîneur Rick Carlisle. « Il est sorti du ventre de sa mère avec déjà 20 points, et c’est un compliment. Cela dit la facilité avec laquelle il marque. Ils ont un autre scoreur du calibre de Kawhi Leonard. C’est un super duo pour eux. »

Dans le transfert d’Ivica Zubac, Isaiah Jackson a accompagné Bennedict Mathurin à Los Angeles. Depuis son arrivée en Californie, l’intérieur est peu utilisé par Tyronn Lue, mais la situation a évolué face à Indiana.

Dans le deuxième quart-temps, Yanic Konan-Niederhauser se blesse au pied et ne peut pas terminer la rencontre. Tyronn Lue s’appuie alors sur sa nouvelle recrue pour pallier cette absence. Et en 18 minutes de jeu, Isaiah Jackson termine avec 10 points, 4 rebonds et 3 contres.

« Je retiens son activité en défense, il termine avec trois contres », félicite d’ailleurs Tyronn Lue. « Il est aussi bon dans les petits espaces. Il doit continuer de travailler sur les systèmes pour être certain de bien les exécuter, mais il ne néglige jamais ses efforts. Il va nous faire du bien. »