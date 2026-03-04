De retour à l’équilibre, les Hornets ne veulent pas s’arrêter là

Face à Dallas, les Hornets se sont tranquillement imposés 110-97 au terme d’un match où le collectif a brillé, avec huit joueurs affichant au moins dix points. Fort de ce succès, Charlotte enchaîne une cinquième victoire de rang et retrouve un bilan à l’équilibre avec 31 victoires pour 31 défaites.

« Nous récoltons le fruit de notre travail », salue l’entraîneur de l’équipe, Charles Lee. « Nous nous sommes bien battus dans différents secteurs aujourd’hui. Je suis très fier de ce que nous avons accompli aujourd’hui. Tous les gars ont apporté. »

Pour revoir une équipe des Hornets avec un bilan positif au mois de mars, il faut remonter à la saison 2021/22. Une campagne que Charlotte avait terminée avec 43 victoires pour 39 défaites et une 10e place de l’Est.

Ce tour de force des coéquipiers de Brandon Miller est encore plus impressionnant puisqu’au 21 janvier, date d’une défaite contre Cleveland, Charlotte affichait un bilan de 16 victoires pour 28 défaites. Depuis, les Hornets ont complètement inversé la tendance, d’abord avec une série de neuf victoires consécutives puis une seconde actuellement en cours de cinq succès de rang. Sur les 18 derniers matchs, les hommes de Charles Lee sont carrément la meilleure équipe de la ligue avec la meilleure attaque (120.8 points inscrits sur 100 possessions) et la 7e défense (108.5 points encaissés sur 100 possessions). De quoi afficher le meilleur « Net Rating » (différence entre points inscrits et encaissés) sur la période, à +12.3 points sur 100 possessions.

« Encore beaucoup de travail à faire »

C’est surtout le cinq de départ (LaMelo Ball, Kon Knueppel, Brandon Miller, Miles Bridges et Moussa Diabaté) qui impressionne avec un « Net Rating » irréel de +30.7 lorsque les cinq hommes évoluent ensemble !

Quant les Hornets débutent avec ce groupe, ils ont gagné 19 matchs sur 21 cette saison, et leur bilan est donc de 12 victoires pour 29 défaites avec d’autres cinq majeurs…

« Nous avons encore beaucoup de travail à faire », rappelle tout de même Brandon Miller. « Cela montre à quel point nous travaillons dur, mais nous restons concentrés sur les prochains matchs au lieu de nous arrêter sur les chiffres. Si nous continuons d’enchaîner les victoires, nous serons largement au-dessus des 50%. »

Si les Hornets ont retrouvé un bilan positif et qu’ils se sont installés dans le Top 10 de l’Est, il pourraient viser encore plus haut. Ils n’ont plus que deux matchs de retard sur le Heat (33 victoires – 29 défaites) et le Magic (32 victoires – 28 défaites) classés respectivement à la huitième et septième place de l’Est.

Miami et Charlotte croiseront le fer ce vendredi, mais avant les Hornets auront un déplacement compliqué à Boston.

« Nous voulons nous améliorer tous les jours », explique Grant Williams. « C’est grâce à cette approche que nous nous sommes retrouvés dans cette position aujourd’hui. Nous devons continuer comme ça parce que cela va devenir de plus en plus compliqué. C’est toujours plus difficile lorsque vous avez une cible dans le dos. »