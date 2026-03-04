Les Knicks donnent la parole à la défense

Ce n’est pas en attaque que les Knicks ont su s’imposer à Toronto. La prestation ne fut pas affreuse, mais avec 16 ballons perdus et 34% de réussite à 3-pts, Jalen Brunson et ses coéquipiers n’ont pas été particulièrement brillants non plus. Tout s’est décidé en défense donc, comme souvent ces dernières semaines pour New York.

« On a fait des stops. On a essayé d’avoir le plus de shoots faciles possible. On a mis des tirs importants aussi. Mais tout a vraiment commencé en défense », confirme le meneur, important en dernier quart-temps avec ses 10 points.

Les joueurs de Mike Brown ne vont encaisser que 95 points au Canada. Cela s’ajoute aux 89 et 98 pris contre les Spurs et les Bucks. Sur les trois derniers matches, tous gagnés, les Knicks n’ont encaissé que 94 points de moyenne. Pour comparer, c’est 13 points de moins que la meilleure défense de la ligue cette saison dans ce domaine ! Les Celtics prennent, en effet, 107 points par match.

« Quand notre équipe déroule et joue à haut niveau défensivement, et je sais qu’on peut le faire, on est sacrément bon », annonce d’ailleurs Karl-Anthony Towns. « On doit jouer ainsi si on veut avoir une chance d’aller loin en playoffs. Chaque tour est un défi et il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, mais si on veut être notre meilleure version, ça se jouera de ce côté du terrain. »

La meilleure attaque à contenir cette semaine

Dernièrement, ça fonctionne très bien dans ce domaine, avec seulement 104.4 points encaissés sur 100 possessions sur les dix derniers matches. Personne dans la ligue, durant cette séquence, ne fait mieux.

« Notre défense alimente notre attaque. Dans des matches comme ça, où on a des petits trous noirs offensivement, on doit s’assurer de ne pas les laisser marquer. On a été bon pour ça », analyse Josh Hart. « Il y a des moments dans les matches où les choses ne tournent pas en notre faveur, mais on réussit à mettre les choses en place au bon moment », poursuit Jalen Brunson. « On doit continuer comme ça. »

Ça tombe bien, les prochains adversaires seront des grosses attaques. Entre ce mercredi et lundi prochain, il faut croiser le Thunder (6e au classement des attaques les plus efficaces) et les Nuggets, qui sont tout simplement la référence, avec 120.3 points inscrits sur 100 possessions. Puis les Lakers et les Clippers, respectivement 10e et 12e.