Darius Garland raconte ses débuts avec les Clippers

Depuis le 15 janvier, Darius Garland n’avait plus foulé un parquet NBA. La faute à ce gros orteil qui le tiraille depuis plusieurs mois, voire même un an. Un mois et demi plus tard, le revoilà sur un terrain, et il y a du changement. D’abord, il ne joue plus aux Cavaliers, mais aux Clippers. Ensuite, le voilà en sortie de banc pour cette reprise au Chase Center.

« Ty (Lue) m’a dit : ‘Gars, tu vas sortir du banc’. Et moi j’ai répondu : ‘Pas de souci’ »raconte le meneur All-Star. “Je veux m’intégrer, je ne voulais pas perturber ce qu’on avait mis en place, surtout qu’on était sur une bonne petite série. Donc je suis sorti du banc, et c’était un peu bizarre au début… Je lui ai dit que ça me faisait étrange. Mais une fois que le match a démarré, c’était cool. »

D’abord, il y a eu trois balles perdues en cinq possessions, et globalement une première mi-temps ratée. Et puis, à l’image de ses partenaires, Darius Garland a repris ses esprits, retrouvé son basket, pour terminer avec 12 points à 4 sur 9 aux tirs. Et surtout la victoire face à un adversaire direct, Golden State.

Impatient de jouer avec Kris Dunn

« C’est probablement après mon premier panier à 3-points. Celui à gauche… C’est là je me suis dit : ‘OK, j’ai un peu enlevé la rouille’ » poursuit-il. « Mais en deuxième mi-temps, c’est vraiment là que ça a commencé à dérouler. Kris (Dunn) est entré, a réussi de grosses interceptions. Jordan (Miller), Yanic (Konan Niederhauser) se sont donnés à fond. Kawhi a fait du Kawhi, évidemment… »

Et ce qui intéresse vraiment Darius Garland, c’est de jouer avec Kris Dunn, et il leur a fallu attendre la deuxième période. Les deux vont former le backcourt des Clippers, et il y a déjà une certaine complicité.

« C’était bien, rien que le fait d’être sur le terrain avec le ‘grand frère’. Ça semblait naturel parce que j’ai l’habitude d’avoir un autre meneur avec moi sur le terrain » conclut Darius Garland. « KD, c’est un animal, il a un vrai flair pour le ballon. Il a réussi deux interceptions énormes en deuxième mi-temps qui nous ont vraiment lancés, offensivement et défensivement. C’est là qu’on a haussé le ton. Il a aussi mis un énorme 3-points dans le corner qui a vraiment changé le match… Avec KD à mes côtés, j’ai vraiment confiance. »

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 30:55 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33:09 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 CLE 68 35:44 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.6 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 35:28 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 57 33:21 44.6 37.1 83.4 0.5 2.1 2.7 6.5 1.7 1.3 3.1 0.1 18.0 2024-25 CLE 75 30:41 47.2 40.1 87.8 0.6 2.2 2.9 6.7 1.9 1.2 2.5 0.1 20.6 2025-26 CLE 26 30:28 45.1 36.0 86.1 0.5 2.0 2.4 6.9 1.8 0.8 2.8 0.1 18.0 2025-26 LAC 1 23:00 44.4 28.6 100.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 5.0 0.0 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.