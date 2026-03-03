Les Clippers retournent les Warriors comme des crêpes

Deux jours après leur déroute totale face aux Lakers, les Warriors débutent le match avec de meilleures intentions. Leur jeu de passes est son retour, leur adresse également et un 2+1 de Brandin Podziemski (22 points, 7 rebonds) leur donne neuf longueurs d’avance (26-17). L’entrée de Darius Garland (12 points, 2 passes, 5 ballons perdus) ne change pas la donne, au contraire. Pour son premier match avec les Clippers, le meneur perd trois ballons en quatre minutes face aux mains actives de Golden State (31-19).

Si Jordan Miller (12 points, 6 rebonds) réveille les Clippers, ils ne peuvent rien face à un »Podz« bouillant, qui marque les sept premiers points de Golden State en deuxième quart-temps et trouve dans la foulée Al Horford (17 points, 6 rebonds) dans le corner (41-25).

Deux tirs primés de Kawhi Leonard (23 points, 8 rebonds, 4 passes) et de Darius Garland limitent la casse, mais Al Horford et Moses Moody (10 points, 4/12 aux tirs) maintiennent la pression sur leurs adversaires (56-42).

Les Clippers inversent doucement mais sûrement la tendance

Au retour des vestiaires, c’est le trio Kobe Sanders – Brook Lopez – Kris Dunn (16 points, 7 rebonds, 7 passes) qui permet à Los Angeles de retrouver un brin d’adresse et de revenir sous la barre des dix points de retard (63-55). Déjà vu à son avantage en première mi-temps, Nate Williams (18 points), la récente recrue en »two-way contract« de Golden State, relance son équipe en marquant huit points de suite.

L’attaque des Warriors est cependant au ralenti et les Clippers en profitent. Dans le sillage de Darius Garland, ils infligent un 11-2 à leur adversaire pour relancer le match (73-70). Al Horford stoppe l’hémorragie, mais l’activité de Yanic Konan Niederhauser (11 points, 9 rebonds, 4 contres) garde Los Angeles en embuscade (79-77).

La deuxième interception de Kris Dunn, qui file au lay-up, lance un 11-2 lors des deux premières minutes du dernier quart-temps, qui donne le contrôle du match aux Clippers (88-81) ! Les Warriors tentent de réagir, mais la vitesse de Bennedict Mathurin (17 points) et de Derrick Jones Jr. les maintient sous l’eau (95-86). Avec moins de six minutes à jouer, Kawhi Leonard porte alors l’estocade en marquant cinq points de suite, ce qui décourage le Chase Center et tue le match. Les Clippers se rapprochent plus que jamais de Golden State au classement de la conférence Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le banc des Clippers fait la différence. En back-to-back après leur victoire contre les Pelicans la veille, les Clippers ont eu du mal à se mettre en route. Kawhi Leonard a limité la casse avant la mise en route des jeunes du banc. Bennedict Mathurin et Jordan Miller ont marqué 23 points en deuxième mi-temps. Yanic Konan Niederhauser (11 points, 9 rebonds, 4 contres) frôle le double-double, et Darius Garland a trouvé son rythme. De bon augure pour le sprint final et la course au play-in.

– La panne sèche pour les Warriors. Sur un nuage en première mi-temps avec 56 points à 44% à 3-pts, et seulement 4 ballons perdus, les hommes de Steve Kerr ont bu la tasse après la pause. Ils ont seulement marqué 45 points à 28% de loin et ont commis 10 pertes de balles. Ces dernières leur ont été fatales. Les Clippers ont marqué 17 points sur les ballons perdus de Golden State en deuxième mi-temps. Seul Nate Williams, récemment signé, et Al Horford se sont mis en évidence alors que Brandin Podziemski a disparu de la circulation après une première mi-temps de haute volée.

– Première mitigée pour Darius Garland. De retour sur les parquets pour la première fois depuis le 14 janvier, Darius Garland a débuté le match de la pire des façons. Il a enchainé toris pertes de balles sur ses cinq premières possessions, permettant aux Warriors de prendre le large. Il s’est cependant bien rattrapé en deuxième mi-temps. Il a trouvé son rythme et les espaces pour attaquer la défense de Golden State et a été essentiel dans la remontée de Los Angeles en fin de troisième quart-temps. Le meneur devrait retrouver le cinq de départ d’ici peu.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.