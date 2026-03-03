Hugo Gonzalez, symbole d’une équipe de Boston qui a de la ressource

Après la victoire face aux Sixers dimanche soir, les Celtics devaient enchaîner dès le lendemain face à des Bucks qui retrouvaient Giannis Antetokounmpo. Le tout sans Jaylen Brown ni Neemias Queta, qui sortait du meilleur match de sa carrière. Cela pouvait indiquer une soirée difficile. Finalement non, puisque Boston a déroulé.

« Brad Stevens fait un remarquable travail pour trouver des joueurs qui ont un gros esprit de compétition », se réjouit Joe Mazzulla quand il parle des recrutements de son président. « Il y a des soirées qui offrent des responsabilités. On veut valider l’éthique de travail et on veut valider la confiance placée en 12 ou 13 joueurs. »

Le coach des Celtics estime que cette capacité à gagner malgré les absences de certains cadres, « c’est l’ADN du vestiaire ». Celui qui a le plus profité de cette soirée, c’est sans doute Hugo Gonzalez, qui a compilé 18 points, 16 rebonds et 3 interceptions, à chaque fois ses records en carrière. « Hugo a été excellent, en acceptant le défi de défendre sur Giannis et avec son énergie en attaque », analyse Joe Mazzulla.

Entre efforts et flair au rebond

L’Espagnol n’a pourtant pas vraiment le physique de l’emploi. Avec 1m98 et 91 kilos à opposer à la puissance et la taille du Grec, il aurait pu se faire démolir, mais il a bien tenu. Et son activité au rebond a été impressionnante, avec ses efforts et son placement, mais aussi son flair, pour aller chercher notamment cinq rebonds offensifs.

« Avec ce type de joueur, on ne peut pas vraiment défendre sur lui tout seul. Il faut le faire collectivement », raconte le rookie de Boston sur son duel face au MVP des Finals 2021. « Ces joueurs sont parmi les meilleurs du monde. Il est puissant, rapide et peut tout faire. C’est vraiment difficile de s’occuper de lui. »

Mission réussie et donc match très abouti pour l’ancien du Real Madrid, qui se souviendra de cette troisième titularisation en NBA. « On a un certain standard et on veut le maintenir à chaque match », conclut-il après la nouvelle victoire des Celtics, solidement accrochés à la 2e place de l’Est avec 41 victoires pour 20 défaites.

Hugo González Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 BOS 55 15:04 47.8 31.8 47.6 0.8 2.5 3.3 0.6 1.7 0.6 0.5 0.3 3.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.