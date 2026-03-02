Le MVP de la nuit | Neemias Queta s’est fait plaisir face à Philadelphie

Neemias Queta réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière et sa prestation contre Philadelphie ne fait que le confirmer. « Il fait preuve d’un grand sens des responsabilités et d’une grande implication dans son rôle de pivot titulaire des Celtics et doit continuer à s’améliorer. Il travaille dur. Il est motivé », a réagi Joe Mazzulla.

La soirée a très bien commencé avec un premier quart-temps où il a dominé les débats, notamment en gobant cinq rebonds offensifs. « Il a égalé puis dépassé l’impact physique des Sixers », juge son coach. Avec 7 points et 7 prises à l’issue du premier acte, il avait quasiment déjà atteint ses moyennes cette saison.

Ensuite, dans le deuxième quart-temps, Neemias Queta a carrément fait le show en finissant une contre-attaque comme un ailier, tout en continuant d’être présent au rebond. « On lui a simplement donné le ballon et fait confiance pour faire le bon choix à chaque fois. Il a été capable de le faire », commente Jaylen Brown.

Plus discret au retour des vestiaires, le pivot va battre son record en carrière, établi à 19 points, en dernier acte, sur un panier plus la faute. Il profite des dernières secondes pour faire grimper sa nouvelle prestation de référence, sous les « MVP » d’un public du TD Garden ravi de le voir briller comme jamais.

L’ancien de Sacramento termine ainsi cette rencontre, gagnée par Boston, avec un nouveau record de 27 points à 10/14 au shoot, sans oublier 17 rebonds et 3 contres. Le match le plus abouti de sa carrière, tout simplement.

Neemias Queta Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SAC 15 8:00 44.7 64.7 0.9 1.1 2.1 0.4 1.2 0.1 0.4 0.5 3.0 2022-23 SAC 5 5:48 66.7 0.0 1.0 1.2 2.2 0.2 1.4 0.0 0.2 0.4 2.4 2023-24 BOS 28 11:54 64.4 71.4 1.9 2.5 4.4 0.7 1.8 0.5 0.5 0.8 5.5 2024-25 BOS 62 13:55 65.0 0.0 75.4 1.4 2.4 3.8 0.7 1.7 0.3 0.6 0.7 5.0 2025-26 BOS 56 24:53 64.3 0.0 68.9 2.9 5.3 8.2 1.5 2.8 0.9 1.1 1.3 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.