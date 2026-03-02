Le MVP de la nuit | Neemias Queta s’est fait plaisir face à Philadelphie

Neemias Queta réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière et sa prestation contre Philadelphie ne fait que le confirmer. « Il fait preuve d’un grand sens des responsabilités et d’une grande implication dans son rôle de pivot titulaire des Celtics et doit continuer à s’améliorer. Il travaille dur. Il est motivé », a réagi Joe Mazzulla.
La soirée a très bien commencé avec un premier quart-temps où il a dominé les débats, notamment en gobant cinq rebonds offensifs. « Il a égalé puis dépassé l’impact physique des Sixers », juge son coach. Avec 7 points et 7 prises à l’issue du premier acte, il avait quasiment déjà atteint ses moyennes cette saison.
Ensuite, dans le deuxième quart-temps, Neemias Queta a carrément fait le show en finissant une contre-attaque comme un ailier, tout en continuant d’être présent au rebond. « On lui a simplement donné le ballon et fait confiance pour faire le bon choix à chaque fois. Il a été capable de le faire », commente Jaylen Brown.
Plus discret au retour des vestiaires, le pivot va battre son record en carrière, établi à 19 points, en dernier acte, sur un panier plus la faute. Il profite des dernières secondes pour faire grimper sa nouvelle prestation de référence, sous les « MVP » d’un public du TD Garden ravi de le voir briller comme jamais.
L’ancien de Sacramento termine ainsi cette rencontre, gagnée par Boston, avec un nouveau record de 27 points à 10/14 au shoot, sans oublier 17 rebonds et 3 contres. Le match le plus abouti de sa carrière, tout simplement.
|Neemias Queta
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2021-22
|SAC
|15
|8:00
|44.7
|64.7
|0.9
|1.1
|2.1
|0.4
|1.2
|0.1
|0.4
|0.5
|3.0
|2022-23
|SAC
|5
|5:48
|66.7
|0.0
|1.0
|1.2
|2.2
|0.2
|1.4
|0.0
|0.2
|0.4
|2.4
|2023-24
|BOS
|28
|11:54
|64.4
|71.4
|1.9
|2.5
|4.4
|0.7
|1.8
|0.5
|0.5
|0.8
|5.5
|2024-25
|BOS
|62
|13:55
|65.0
|0.0
|75.4
|1.4
|2.4
|3.8
|0.7
|1.7
|0.3
|0.6
|0.7
|5.0
|2025-26
|BOS
|56
|24:53
|64.3
|0.0
|68.9
|2.9
|5.3
|8.2
|1.5
|2.8
|0.9
|1.1
|1.3
|9.8
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.