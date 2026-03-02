Matchs
Le MVP de la nuit | Neemias Queta s’est fait plaisir face à Philadelphie

Publié le 2/03/2026 à 7:33

NBA – Avec 27 points et 17 rebonds, le pivot des Celtics a signé la meilleure prestation de sa carrière, dominant les Sixers sous les cercles.

Neemias Queta réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière et sa prestation contre Philadelphie ne fait que le confirmer. « Il fait preuve d’un grand sens des responsabilités et d’une grande implication dans son rôle de pivot titulaire des Celtics et doit continuer à s’améliorer. Il travaille dur. Il est motivé », a réagi Joe Mazzulla.

La soirée a très bien commencé avec un premier quart-temps où il a dominé les débats, notamment en gobant cinq rebonds offensifs. « Il a égalé puis dépassé l’impact physique des Sixers », juge son coach. Avec 7 points et 7 prises à l’issue du premier acte, il avait quasiment déjà atteint ses moyennes cette saison.

Ensuite, dans le deuxième quart-temps, Neemias Queta a carrément fait le show en finissant une contre-attaque comme un ailier, tout en continuant d’être présent au rebond. « On lui a simplement donné le ballon et fait confiance pour faire le bon choix à chaque fois. Il a été capable de le faire », commente Jaylen Brown.

Plus discret au retour des vestiaires, le pivot va battre son record en carrière, établi à 19 points, en dernier acte, sur un panier plus la faute. Il profite des dernières secondes pour faire grimper sa nouvelle prestation de référence, sous les « MVP » d’un public du TD Garden ravi de le voir briller comme jamais.

L’ancien de Sacramento termine ainsi cette rencontre, gagnée par Boston, avec un nouveau record de 27 points à 10/14 au shoot, sans oublier 17 rebonds et 3 contres. Le match le plus abouti de sa carrière, tout simplement.

Neemias Queta Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2021-22 SAC 15 8:00 44.7 64.7 0.9 1.1 2.1 0.4 1.2 0.1 0.4 0.5 3.0
2022-23 SAC 5 5:48 66.7 0.0 1.0 1.2 2.2 0.2 1.4 0.0 0.2 0.4 2.4
2023-24 BOS 28 11:54 64.4 71.4 1.9 2.5 4.4 0.7 1.8 0.5 0.5 0.8 5.5
2024-25 BOS 62 13:55 65.0 0.0 75.4 1.4 2.4 3.8 0.7 1.7 0.3 0.6 0.7 5.0
2025-26 BOS 56 24:53 64.3 0.0 68.9 2.9 5.3 8.2 1.5 2.8 0.9 1.1 1.3 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Betting Content Writer Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
