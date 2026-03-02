Qualifications de la Coupe du monde 2027 : Team USA se rassure face au Mexique

Team USA a parfaitement effacé la défaite concédée face à la République dominicaine en surclassant le Mexique (123-88) pour conclure la deuxième fenêtre des qualifications pour la Coupe du monde 2027.

« On a vécu 48 heures difficiles après ce match, mais j’ai trouvé qu’on avait très bien débuté, le cinq nous a mis sur de bons rails », a résumé Stephen Silas. Et pour cause : en prenant soin du ballon et en haussant le niveau défensif, les Etats-Unis se sont offert un premier quart-temps à sens unique (40-14). David Roddy, plus à l’aise, a donné le ton avec 11 points en dix minutes, avant de finir meilleur marqueur américain (20 points à 7/10).

À la pause, Brandon Knight compilait déjà 7 passes dans une attaque variée (71-32). Dako Mathias, Brandon Knight, David Roddy, James Wiseman et Jaden Shackelford avaient tous inscrit au moins 8 points après 20 minutes.

Rendez-vous en juillet

Le Mexique a bien tenté un retour au troisième quart, avec un run de 21-6 pour démarrer la seconde période. Mais Malcolm Hill (18 points) a calmé l’incendie avec un tir primé, avant que les États-Unis ne remettent la main sur le tempo (88-67 avant le quatrième). « Le premier match nous a appris à encaisser et à répondre », a insisté Silas, satisfait de la réaction de son équipe après un gros passage à vide.

Au final, sept Américains terminent à 10 points ou plus, Jeremiah Robinson-Earl ajoutant 17 points, 7 rebonds et 5 interceptions. Avec 123 points, Team USA égale son record en qualifications, déjà établi contre le Nicaragua.

Prochain rendez-vous : les 3 et 6 juillet, pour des déplacements en République dominicaine puis au Mexique mais, comme la France, les Etats-Unis sont désormais officiellement qualifiés pour la deuxième phase des qualifications.