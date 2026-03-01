France – Hongrie : les Bleus valident leur place au prochain tour

Après le hold-up de vendredi soir à Szombathely, les Bleus recevaient du renfort, avec deux joueurs estampillés Euroleague (Elie Okobo et Jaylen Hoard) qui ont rejoint le groupe lors du transfert de la troupe tricolore vers la Sarthe. En tout état de cause, ces 48 heures ont fait le plus grand bien à Freddy Fauthoux et ses hommes qui se sont imposés, beaucoup plus facilement, à Antarès face à la Hongrie (98-79).

Amine Noua (21 points) et Elie Okobo (18 points, 5 passes) ont été les principaux artificiers français, alors que Sylvain Francisco (17 points, 4 passes) a également assumé son rôle de leader dans ce groupe France à géométrie variable. Avec ce troisième succès en quatre matchs de qualification, les Bleus sont premiers de leur groupe, à égalité avec la Finlande, et désormais qualifiés pour le prochain tour de qualification pour la Coupe du monde 2027 puisque la Belgique est de son côté éliminée…

Pour aller au Qatar, les Bleus devront finir parmi les trois premiers du groupe qui sera constitué par la France, la Finlande, la Hongrie et les trois meilleures équipes du Groupe H (Slovénie, Estonie, République tchèque, Suède).

Des Bleus de chauffe d’entrée de jeu

Contrairement à l’aller, vendredi en Hongrie, les Bleus démarrent pied au plancher au Mans. Adam Mokoka inscrit les 6 premiers points de la France, et si Gyorgy Golovan va claquer un gros dunk sur la raquette tricolore, ce sont bien les Français qui déroulent leur basket, avec Elie Okobo et Sylvain Francisco qui sont adroits de loin. En l’occurrence, les Bleus signent un convaincant 5/9 derrière l’arc en premier quart, avec seulement 5 balles perdues, ce qui leur permet de prendre un premier écart conséquent au bout des dix premières minutes de jeu (25-16).

Les automatismes collectifs sont bien meilleurs de retour au pays. Et pour cause, pour son retour au Mans où il a été formé, Petr Cornelie sort de sa boîte et improvise son propre concours de dunks sur son ancien parquet, avec deux alley-oops et un gros dunk à deux mains ! Cette présence intérieure est la bienvenue, alors qu’Amine Noua garde aussi son rythme du premier match. L’écart monte à +20 en deuxième quart, et y reste à la mi-temps (55-35), sous l’impulsion d’un Sylvain Francisco impeccable de loin, avec un 4/4 à 3-points. A 9/15 dans l’exercice du tir lointain, les Bleus se facilitent le match, avec un ratio passes / balles perdues enfin digne de ce nom (12-6).

Un coup de mou en 3e quart

Le troisième quart est le seul point noir de la soirée, avec un 17-9 de la Hongrie qui tente de ses rapprocher sur les cinq premières minutes de la deuxième mi-temps. Bien tenu par les défenseurs français, Mokoka en tête, Zoltan Perl (alors à 6 points seulement à 3/7) va peu à peu retrouver la lumière alors que Gasper Okorn, le technicien magyar, sort une défense de zone pour perturber la France. Cela fonctionne un temps et la Hongrie revient sous les 10 points mais Benjamin Sene et Axel Bouteille permettent de retrouver la marche avant. Le quart temps est bel et bien perdu (24-19) mais l’écart reste confortable avant la dernière ligne droite (74-59).

Moins agressifs défensivement, les Bleus reprennent néanmoins du poil de la bête en attaque et finissent leur match correctement, à l’image d’Yves Pons qui sanctionne de loin, bientôt imité par Noua et Mokoka dans le même coin en fin de 4e quart. Avec seulement 5 balles perdues en deuxième mi-temps, et un très joli 55% de réussite (17/31) à 3-points, l’Equipe de France a mieux géré sa circulation de balle et son équilibre collectif, et s’offre une victoire logique, sur un écart plus en adéquation avec son statut de vice-champion olympique en titre. La France aurait même pu atteindre la barre symbolique des 100 points inscrits si ce n’est pour un tir qui ressort de Bouteille à 3-points (98-79).

La prochaine fenêtre internationale s’ouvrira le 3 juillet prochain… avec l’espoir de retrouver plusieurs joueurs NBA, dont potentiellement Victor Wembanyama, à moins que la campagne de playoffs des Spurs s’éternise.