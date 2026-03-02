Face aux Spurs, les Knicks ont vu la meilleure version de Mikal Bridges

Pour New York, la rencontre face à San Antonio peut être une référence pour la fin de la saison. Mike Brown était ainsi particulièrement satisfait de la prestation défensive de ses joueurs face à la troupe de Victor Wembanyama.

Il était aussi sans doute très heureux de la performance de Mikal Bridges. Car si l’ailier a d’abord eu peur face à la muraille Wemby, refusant de trop s’aventurer près du cercle, il a ensuite pris la mesure de la difficulté en frappant à mi-distance et à 3-points, mais également en punissant les Spurs sur jeu rapide.

Très actif sur les lignes de passe, l’ailier a ainsi fait ce qu’il fait de mieux, dans la défense loin du ballon.

« C’est un processus général : un nouvel entraîneur, un nouveau système, tant en attaque qu’en défense. Non seulement cela, mais aussi un nouvel effectif et davantage de joueurs en rotation derrière lui » explique Mike Brown sur les performances fluctuantes de son joueur. « Landry (Shamet) n’a pas beaucoup joué l’année dernière. (Miles) McBride n’a pas beaucoup joué l’année dernière. Nous avons Jose (Alvarado) et nous pouvons déplacer Jalen (Brunson) au poste d’arrière. Nous avons des options, et que ce soit Mikal ou un autre, si nous devons faire un changement au cours du match parce que nous avons besoin de quelque chose de différent, c’est possible. »

Mikal Bridges joue ainsi moins que sous Tom Thibodeau, et sa production générale s’en ressent.

« Notre première règle est le sacrifice »

« Encore une fois, les joueurs n’obtiennent pas toujours le temps de jeu ou les tirs qu’ils souhaitent, mais notre première règle est le sacrifice, et tout le monde le fait pour atteindre un objectif commun » continue le coach.

L’ancien des Suns et des Nets doit ainsi s’éloigner de ses points forts par la force des choses. Car s’il est meilleur sur la défense loin du ballon que sur le porteur, il est pourtant un peu par défaut la première option du cinq majeur dans ce rôle, OG Anunoby étant meilleur que lui dans ce rôle loin du ballon et Josh Hart jouant souvent les libéros défensifs. Quant à Jalen Brunson, on ne peut pas lui demander d’être le premier défenseur des Knicks…

« En arrivant ici, il y a Jalen (Brunson) et (Karl-Anthony Towns). Donc en attaque, vous avez peut-être moins d’opportunités », détaille Josh Hart sur le rôle de son coéquipier. « Parfois, c’est difficile. Parfois, c’est dur. Vous passez de 15 à 20 systèmes appelés pour vous à 3 ou 4. Mentalement, cela peut demander un temps d’adaptation. Je pense que c’est quelque chose sur lequel il a travaillé et avec lequel il est de plus en plus à l’aise. Il est capable de ne pas s’en soucier ou de ne pas se concentrer là-dessus et de jouer son jeu. »

Et être de façon constante cette menace capable de sanctionner, tant en défense qu’en attaque ? Pour intercepter les transmissions de balle trop téléphonées ou pour punir les mauvaises rotations à mi-distance ou à 3-points ?

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 82 29:29 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHO 73 27:58 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHO 72 32:37 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHO 82 34:48 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 BKN 27 34:11 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.1 2022-23 PHO 56 36:26 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2023-24 BKN 82 34:48 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 2024-25 NY 82 37:01 50.0 35.4 81.4 0.9 2.3 3.2 3.7 1.5 0.9 1.6 0.5 17.6 2025-26 NY 61 33:59 50.1 38.7 82.9 1.0 3.0 4.1 4.0 2.0 1.5 1.0 0.8 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.