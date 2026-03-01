Matchs
Les parents de Gui Santos ont cru qu’il allait être papa…

NBA – Heureux de mettre les siens à l’abri avec son nouveau salaire, Gui Santos n’a pas dit tout de suite à ses parents qu’il avait prolongé aux Warriors pour trois ans.

gui santosAvant la lourde défaite face aux Lakers, il y avait des sourires au point presse des Warriors. Pourquoi ? Parce que tout le monde était heureux que Gui Santos soit récompensé de son éclosion par un contrat de 15 millions de dollars sur trois ans. À commencer par Steve Kerr.

« Je suis heureux pour Gui, et heureux pour nous », résume le coach de Golden State. « C’est un joueur tellement important pour nous, mais c’est aussi une incroyable histoire de développement. Un choix du deuxième tour qui a passé toute sa première année à Santa Cruz. C’est devenu l’un de nos joueurs les plus importants. Nous sommes tous ravis pour lui. Il est enthousiaste, c’est une grande journée. »

La première chose qu’a faite Gui Santos a été d’appeler ses parents pour leur annoncer la bonne nouvelle. Mais il ne leur a pas dit tout de suite l’objet de son appel… Le Brésilien leur a simplement dit qu’il avait quelque chose de sérieux à leur annoncer.

Un parcours unique pour arriver en NBA

« Ils étaient très enthousiastes et émus », raconte Gui Santos. « Plus que quiconque, ils savent à quel point ça a été dur pour moi d’arriver ici. Donc quand je les ai appelés, j’ai pris un ton sérieux : ‘Papa, maman, j’ai quelque chose de sérieux à vous dire.’ Et ils ont pensé que ma fiancée était enceinte… »

Finalement, il leur a dit qu’il s’était engagé pour trois ans avec les Warriors avec un salaire de plusieurs millions de dollars, et l’idée de mettre sa famille à l’abri est son bonheur absolu.

« Il y a tellement de choses qui me viennent à l’esprit quand tu vois que ton travail est récompensé », poursuit Gui Santos. « Ça a été énormément de travail depuis mon arrivée ici, en passant par la G-League. Et même avant, en jouant au Brésil. Les ressources qu’on a là-bas, ce n’est pas grand-chose. Rien que d’arriver en NBA, c’est énorme. Mais obtenir une prolongation avec la meilleure franchise du monde, il n’y a pas de mots pour décrire ce sentiment. Il y a le basket, le fait de vouloir jouer pour les Warriors et avec Steph [Curry] et tout ça. Mais une chose vraiment importante pour moi, c’est ma famille. Quand tu as la certitude que tu vas pouvoir les aider pendant de longues, longues années, c’est incroyable. C’est un sentiment formidable. »

Gui Santos Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2023-24 GS 23 8:21 50.9 37.0 94.1 0.7 1.4 2.1 0.6 1.0 0.2 0.3 0.1 3.6
2024-25 GS 56 13:36 45.8 33.0 69.0 1.3 1.8 3.1 1.4 1.6 0.4 0.8 0.2 4.1
2025-26 GS 48 16:03 53.1 39.0 68.0 0.9 2.3 3.2 1.7 1.8 0.8 1.1 0.4 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

