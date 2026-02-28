Les Warriors prolongent déjà Gui Santos

C’est désormais au tour de Gui Santos de profiter de la fin de saison pour décrocher un nouveau contrat. ESPN révèle, en effet, qu’il rempile pour trois ans et 15 millions de dollars avec Golden State. Avec une « player option » sur sa dernière année.

Une bonne nouvelle pour l’ailier brésilien, drafté en fin de second tour en 2022 et qui s’est peu à peu imposé dans la rotation des Warriors. Carrément devenu titulaire en février, il tourne depuis à 15.2 points, 5.9 rebonds, 4.2 passes et 1.7 interception de moyenne (sur 30 minutes), à 58% au shoot (dont 44% à 3-points) et 73% aux lancers-francs.

Sur le point de devenir « free agent » en juin, Gui Santos a donc réussi à gagner sa place chez les « Dubs » et il devra maintenant confirmer ses progrès, pour s’imposer comme un élément indispensable de la formation de Steve Kerr.

Gui Santos Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 GS 23 8:21 50.9 37.0 94.1 0.7 1.4 2.1 0.6 1.0 0.2 0.3 0.1 3.6 2024-25 GS 56 13:36 45.8 33.0 69.0 1.3 1.8 3.1 1.4 1.6 0.4 0.8 0.2 4.1 2025-26 GS 48 16:03 53.1 39.0 68.0 0.9 2.3 3.2 1.7 1.8 0.8 1.1 0.4 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.